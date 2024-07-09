“Ваш внесок є неоціненним”: Умєров звернувся до українців за кордоном

Всіх громадян України, які зараз перебувають у Європі, закликають стати добровольцями. Їх запрошують долучитися до лав Українського легіону.

Про це написав міністр оборони Рустем Умєров.

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Стало відомо, що Україна та Польща підписали угоду про співробітництво. Документ, який підписали Володимир Зеленський і Дональд Туск, є новим важливий кроком у зміцненні обороноздатності обох держав-сусідів.

За словами очільника Міноборони, одним із ключових положень цієї угоди є створення Українського легіону. Йдеться про спеціальний добровольчий підрозділ, який буде тренуватися на території Польщі для захисту нашої Батьківщини.

“Ця ініціатива демонструє непохитну підтримку і солідарність з боку наших європейських партнерів, а також готовність стояти пліч-о-пліч з Україною”, — стверджує він.

Чому варто долучитися до легіону

За словами міністра, вступити до лав легіону варто через те, що:

добровольці отримають найсучаснішу підготовку від союзників з Польщі, Литви та інших країн Євросоюзу;

легіон буде оснащений найкращим обладнанням від міжнародних партнерів, що підвищить його ефективність на полі бою;

українці, які перебувають у країнах Європейського Союзу, зможуть добровільно приєднатися до оборони України, підписавши контракт зі Збройними силами.

"Ми закликаємо всіх українців, які перебувають у Європі, приєднатися до Українського легіону. Ваш внесок є неоціненним у нашій боротьбі за свободу та незалежність. Кожен ваш крок наближає нас до перемоги!", — підсумував Умєров.

Нагадаємо, у 3-й штурмовій закликали українців приходити на зустрічі з бійцями бригади. Вони відбуватимуться у різних містах Європи.

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