Важливий сигнал: Зеленський про підсумки 600-го дня війни

Президент особливо відзначив воїнів спецпідрозділу "Кракен" ГУР, які ведуть оборону в районі Купʼянська.

Увечері, 16 жовтня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Зеленський нагадав, що саме сьогодні – 600-й день повномасштабної війни.

Візит спецпредставниці президента США

Сьогодні з візитом до України прибула спеціальна представниця президента США з питань відновлення нашої країни Пенні Пріцкер.

"Важливий сигнал – такий візит у такий день. Хороша зустріч", – зауважив Зеленський.

Спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер перебуває в нашій країні з візитом / Фото: Офіс президента України

Сторони обговорили захист української енергетики, особливо цієї зими, макрофінансову підтримку, відбудову, захист інвестицій від ризиків війни, залучення приватного бізнесу.

"Кожен із таких напрямів – це елементи загальної конструкції. Конструкції, що забезпечує нормальне життя для наших людей, наших міст. Настільки, наскільки це можливо зараз. Ми працюємо максимально, щоб дати нашим воїнам більше ППО. Дати більше захисту містам, щоб у них зберігалося життя, зокрема життя економічне. Плюс розвиток наших виробництв, зокрема оборонних виробництв", – сказав Зеленський.

Інші переговори

Глава держави провів сьогодні кілька телефонних переговорів – з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо та з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

"Ситуація на полі бою. Підтримка нашої оборони. Формула миру. Продовжуємо готувати нову зустріч у форматі радників з питань національної безпеки. Я вдячний і пану президенту Фінляндії, і пану прем’єр-міністру Канади за незмінну та принципову увагу до України, за щиру віру в Україну та в наших людей", – сказав Зеленський.

Також співрозмовники бговорили ситуацію на Близькому Сході.

Фронт

Президент особливо відзначив воїнів 110-ї окремої механізованої бригади, "Сімдесятдевʼятки" ДШВ, артилеристів 55-ї бригади, десантників 82-ї окремої бригади та воїнів 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ.

І окремо Зеленський відзначив нашу розвідку – бійців спецпідрозділу "Кракен" ГУР МО, які ведуть оборону в районі Купʼянська.

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Раніше президент Володимир Зеленський назвав один із важливих кроків економічного відновлення України.

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