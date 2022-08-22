"Важливо усвідомлювати ступінь небезпеки": РФ тримає у Чорному морі 5 ракетоносіїв з понад 30 "Калібрами"

РФ тримає у Чорному морі 5 ракетоносіїв з понад 30 високоточними ракетами, які здатні уражати не лише південні регіони України, а й всю її територію.

Російські кораблі не наближаються до берегів України, бо носії ракет "Калібр" побоюються тієї зброї, яку має Україна, і що ЗСУ можуть завдати удару. Тому ракетоносії тримаються досить віддалено в так званих ракетнобезпечних для себе районах, оскільки усвідомлюють ступінь поразки.

"Москва (знищений крейсер – Ред.) не дає їм спокою навіть з дна Чорного моря", - сказала керівниця прес-центру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу "FreeDom".

Однак, як зазначила Гуменюк, технічні характеристики "Калібрів" дозволяють застосовувати їх із бухти Севастополя, тому потрібно усвідомлювати, що зброя такої високої точності і дальнього ураження достатньо небезпечна.

"Те, що Росія любить побрязкати залізом, всім відомо", - зазначила вона.

За її словами, зараз Росія тримає у Чорному морі на бойовому чергуванні 5 ракетоносіїв з понад 30 високоточними ракетами, які здатні уражати не лише південні регіони України, а й всю її територію.

"Тому усвідомлювати ось цю ступінь небезпеки важливо, але піддаватися паніці не потрібно. Потрібно розуміти, що у країні іде війна, ворог продовжує атакувати, і його тактика впливу на тилові регіони, на мирне населення, яке достатньо віддалене від лінії зіткнення, але часом ракетні удари залучаються в цю м'ясорубку, криваве місиво, яке може створити така страшна зброя. Тобто ми усвідомлюємо загрозу, але не піддаємося паніці, чітко і злагоджено діємо по сигналу тривоги", - сказала Гуменюк.

Нагадаємо, на думку військового експерта Олега Жданова, у День Незалежності 24 серпня ворог може завдати масованого удару по Україні з трьох боків: Білорусі, Росії та Чорного моря.

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