Важливо як ніколи: через війну небезпека від COVID-19 нікуди не зникла

Важливо як ніколи: через війну небезпека від COVID-19 нікуди не зникла

Вакцинуйтеся, щоби вберегти себе та знизити навантаження на медичну систему.

Попри війну, небезпека від COVID-19 нікуди не зникла.

Про це нагадує Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я.

Скупчення людей в укриттях і місцях тимчасового перебування збільшують ризик інфікуватися.

Захистіть себе від важкого перебігу та смерті від вірусу. Вакцинуйтеся, щоби вберегти себе та знизити навантаження на медичну систему.

Якщо у вашому населеному пункті є безпечний доступ до пунктів вакцинації — зверніться туди, щоб отримати щеплення.

Тут ви знайдете перелік пунктів, що працюють в областях:

Волинська;

Івано-Франківська;

Закарпатська;

Львівська;

Рівненська;

Одеська;

Хмельницька;

Полтавська;

Чернівецька.

Якщо області, де ви знаходитеся, немає в переліку, уточнити графік роботи пунктів щеплень можна через гарячу лінію НСЗУ за номером 16-77. За цим номером також можна дізнатися оновлену інформацію про графік роботи пунктів вакцинації.

Контакт-центр НСЗУ продовжує працювати. За номером 16-77 можна отримати інформацію щодо надання медичної допомоги та роботи медичної системи під час воєнного стану, повідомляє МОЗ.

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