Важливо як ніколи: через війну небезпека від COVID-19 нікуди не зникла

Вакцинуйтеся, щоби вберегти себе та знизити навантаження на медичну систему.
Попри війну, небезпека від COVID-19 нікуди не зникла.
Про це нагадує Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я.
Скупчення людей в укриттях і місцях тимчасового перебування збільшують ризик інфікуватися.
Захистіть себе від важкого перебігу та смерті від вірусу. Вакцинуйтеся, щоби вберегти себе та знизити навантаження на медичну систему.
Якщо у вашому населеному пункті є безпечний доступ до пунктів вакцинації — зверніться туди, щоб отримати щеплення.
Тут ви знайдете перелік пунктів, що працюють в областях:
- Волинська;
- Івано-Франківська;
- Закарпатська;
- Львівська;
- Рівненська;
- Одеська;
- Хмельницька;
- Полтавська;
- Чернівецька.
Якщо області, де ви знаходитеся, немає в переліку, уточнити графік роботи пунктів щеплень можна через гарячу лінію НСЗУ за номером 16-77. За цим номером також можна дізнатися оновлену інформацію про графік роботи пунктів вакцинації.
Контакт-центр НСЗУ продовжує працювати. За номером 16-77 можна отримати інформацію щодо надання медичної допомоги та роботи медичної системи під час воєнного стану, повідомляє МОЗ.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.