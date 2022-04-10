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Важливо як ніколи: через війну небезпека від COVID-19 нікуди не зникла

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Важливо як ніколи: через війну небезпека від COVID-19 нікуди не зникла

pixabay.com

Вакцинуйтеся, щоби вберегти себе та знизити навантаження на медичну систему.

Попри війну, небезпека від COVID-19 нікуди не зникла. 

Про це нагадує Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я. 

Скупчення людей в укриттях і місцях тимчасового перебування збільшують ризик інфікуватися.

Захистіть себе від важкого перебігу та смерті від вірусу. Вакцинуйтеся, щоби вберегти себе та знизити навантаження на медичну систему.

Якщо у вашому населеному пункті є безпечний доступ до пунктів вакцинації — зверніться туди, щоб отримати щеплення.

Тут ви знайдете перелік пунктів, що працюють в областях:

  • Волинська;
  • Івано-Франківська;
  • Закарпатська;
  • Львівська;
  • Рівненська;
  • Одеська;
  • Хмельницька;
  • Полтавська;
  • Чернівецька.

Якщо області, де ви знаходитеся, немає в переліку, уточнити графік роботи пунктів щеплень можна через гарячу лінію НСЗУ за номером 16-77. За цим номером також можна дізнатися оновлену інформацію про графік роботи пунктів вакцинації.

Контакт-центр НСЗУ продовжує працювати. За номером 16-77 можна отримати інформацію щодо надання медичної допомоги та роботи медичної системи під час воєнного стану, повідомляє МОЗ.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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