Важливо як ніколи: під час війни уважно дивіться під ноги та не підіймайти нічого з землі

Важливо як ніколи: під час війни уважно дивіться під ноги та не підіймайти нічого з землі

Небезпека чекає на українців.

Війна — це не тільки кулі чи бомби, які летять у нас і наші домівки.

Про це нагадує Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я.

Небезпека чекає й на землі: нерозірвані снаряди, розтяжки, вибухові предмети, сховані в іграшках чи цінних речах.

Уважно дивіться під ноги та не підіймайте нічого з землі.

Будьте пильними:

Уникайте доріг, де немає інших авто.

Ходіть дорогами, де все видно та є сліди того, що недавно тут ходили інші люди.

Уважно дивіться під ноги.

Наразі Україна входить до списку країн із найвищою кількістю жертв та потерпілих від мін, твердять експерти. Світ намагається нам допомогти: виділяють гроші, навчають саперів. Але й це неймовірно дратує ворога.

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