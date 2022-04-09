Важливо як ніколи: як уникнути вибухонебезпечних предметів в умовах війни

Важливо як ніколи: як уникнути вибухонебезпечних предметів в умовах війни

Уважно дивіться під ноги.

Вибухонебезпечні предмети ховаються не тільки на полі бою, зараз вони можуть бути всюди.

Про це нагадує Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я.

Будьте пильними:

Уникайте доріг, де немає інших авто.

Ходіть дорогами, де все видно та є сліди того, що недавно тут ходили інші люди.

Уважно дивіться під ноги.

Наразі Україна входить до списку країн із найвищою кількістю жертв та потерпілих від мін, твердять експерти. Світ намагається нам допомогти: виділяють гроші, навчають саперів. Але й це неймовірно дратує ворога.

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