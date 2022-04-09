Важливо як ніколи: як уникнути вибухонебезпечних предметів в умовах війни

Уважно дивіться під ноги.
Вибухонебезпечні предмети ховаються не тільки на полі бою, зараз вони можуть бути всюди.
Про це нагадує Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я.
Будьте пильними:
- Уникайте доріг, де немає інших авто.
- Ходіть дорогами, де все видно та є сліди того, що недавно тут ходили інші люди.
- Уважно дивіться під ноги.
Наразі Україна входить до списку країн із найвищою кількістю жертв та потерпілих від мін, твердять експерти. Світ намагається нам допомогти: виділяють гроші, навчають саперів. Але й це неймовірно дратує ворога.
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