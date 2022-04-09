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Важливо як ніколи: як уникнути вибухонебезпечних предметів в умовах війни

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Важливо як ніколи: як уникнути вибухонебезпечних предметів в умовах війни

Уважно дивіться під ноги.

Вибухонебезпечні предмети ховаються не тільки на полі бою, зараз вони можуть бути всюди. 

Про це нагадує Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я. 

Будьте пильними:

  • Уникайте доріг, де немає інших авто.
  • Ходіть дорогами, де все видно та є сліди того, що недавно тут ходили інші люди.
  • Уважно дивіться під ноги. 

Наразі Україна входить до списку країн із найвищою кількістю жертв та потерпілих від мін, твердять експерти. Світ намагається нам допомогти: виділяють гроші, навчають саперів. Але й це неймовірно дратує ворога.

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