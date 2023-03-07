Важливо знати: що робити, якщо закінчився термін дії закордонного паспорта під час війни

В Україні з'явилася тимчасова можливість подовжити термін дії закордонного паспорта на п'ять років. Хто і як це може зробити — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Як пояснили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій в Україні під час дії воєнного стану є можливість подовжити термін дії закордонного паспорта на п'ять років.

За яких умов це можливо:

якщо у територіальних органах (підрозділах) ДМС України відсутня технічна можливість оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон засобами Єдиного державного демографічного реєстру;

за необхідності термінового виїзду за кордон з нагадною потребою в лікуванні особи, яка виїжджає, особи, яка супроводжує тяжкохворого чи смертю родича, який проживав за кордоном (потрібно додатково показати документи, які можуть це підтвердити).

Зверніть увагу, що термін дії закордонного паспорта старого зразка (той, що був виданий до 2004 року) подовжити неможливо.

Що робити, якщо закінчився термін дії закордонного паспорта під час війни: оформлення заяви

Заява про подовження терміну дії закордонного паспорта подається особисто особою, на ім'я якої було оформлено паспорт. Заяву можна подавати лише до закінчення терміну дії паспорта, але не раніше, ніж за два місяці до цього.

Для цього потрібно звернутися до:

територіального органу/підрозділу ДМС України;

центру обслуговування "Паспортний сервіс" ДП "Документи";

Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Термін дії подовжується на п'ять років з моменту подання заяви.

Процедура безкоштовна і здійснюється в день звернення особи, на ім'я якої оформлено паспорт (її законного представника).

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