Важка зима: які регіони можуть опинитися без світла та скільки годин на добу даватимуть електрику

Графік 4×2: енергетики прогнозують найважчу зиму і тривалі відключення

Цієї зими українців може очікувати значний дефіцит електроенернії та тривалі відключення узимку: 4 години без світла, дві — зі світлом.

Про це йдеться у статті «Української правди» з посиланням на джерела в енергогалузі.

«Ця зима точно буде дефіцитною. Уже сьогодні аварійні відключення діють майже по всій країні. Найімовірніше, взимку нас очікує сценарій „4×2“: чотири години без світла, дві — зі світлом», — прогнозує представник однієї з державних енергетичних компаній.

За його словами, за одну-дві масовані атаки Росія здатна зруйнувати більший обсяг генерації, ніж Україна може відновити за ціле літо.

У статті попереджають: найскладніша ситуація зі світлом очікувано буде у прифронтових і прикордонних регіонах. Насамперед це стосується Чернігівщини та Сумщини, інфраструктуру яких уже активно «виносять» окупанти. Також під загрозою Харківщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина, Миколаївщина, Одещина, Херсонщина.

Співрозмовник видання пояснює: головна причина, чому РФ має успіхи в ударах по енергетиці — обмежена ефективність ППО. Зазначається, що за масованих атак навіть найсучасніші системи не можуть перехопити всі ракети та дрони. Натомість навіть одне, але точне влучання здатне вивести з ладу енергоблок чи підстанцію на кілька тижнів.

«Якщо на один об’єкт летить 30–50 дронів і ракет, навіть найпотужніші системи не здатні перехопити все. А для виведення енергоблоку електростанції з ладу достатньо одного точного влучання. Щодо підстанцій, то технічно наслідки обстрілу можна ліквідувати за два-три тижні, але це не рятує, якщо немає генерації», — пояснює він.

Нагадаємо, що сьогодні ввечері, 16 жовтня, в усіх без винятку регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії.