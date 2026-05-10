Важкі діагнози та нульова мотивація: комбати відверто розповіли ЗМІ про якість новобранців від ТЦК
За словами комбатів, значна частина нових мобілізованих — це люди з важкими діагнозами, наркотичною залежністю та нульовою мотивацією.
Військові бойових бригад скаржаться на новобранців, яких мобілізує останнім часом ТЦК. Мовляв, новомобілізовані не готові до війни ні морально, ні фізично.
Про це йдеться у матеріалі Hromadske.
Так, комбат окремого стрілецького батальйону Роман Ковальов розповів, що якість «мобілізаційного ресурсу» катастрофічна.
«Нормальною стала ситуація, що, умовно кажучи, з десяти людей, яких нам дають, — троє обмежено придатні, двоє з наркотичною залежністю, двоє пішли в СЗЧ… Словом, біда», — каже комбат.
Те саме говорять на умовах анонімності в одній із бригад.
«На пункті прийому особового складу — просто страшне. Хтось падає з епілепсією. Хтось у такому стані під наркотиками, що на тесті вибивало п’ять „страйків“ із шести. Ну, ми таких розвертали назад, але десь же їх приймали. Бо якщо вони потрапили в систему ТЦК, то вони вже в армії, відпустити їх додому неможливо», — розповіли журналістам видання військові.
Інший командир, комбат батальйону безпілотних систем 29 окремої важкої механізованої бригади Дмитро Костюров розповідає, що у його підрозділ хотіли направати людей із різними діагнозами: криві пальці, гіпертонія, шизофренія, один чоловік був зі стомою й калоприймачем.
«Ті, кого надсилають ТЦК, — це просто катастрофа ходяча. Якість ніяка. Мотивація ніяка. Тобто десь 70% — це обмежено придатні, яких засовують у бригаду. А бригада потім нічого з ними зробити не може. Мусить „махатися“ з ними, а вони ходять по лікарнях і отримують зарплатню», — каже Костюров.
Він навів приклад новомобілізованого, який прибув у їхній підрозділ ще 12 лютого, і жодного разу не був на полігоні, бо весь перебуває по лікарнях.
Натомість у Міноборони запевнили журналістів видання, що процедура мобілізації і ВЛК буде вдосконалюватися.
Раніше командирка медичної служби «Ульф» Аліна Михайлова розповіла, чому замість «рексів» до війська потрапляють чоловіки з шизофренією і алкоголіки.
«У одного кишка випадає, в іншого онкологія, той глухий, той сліпий, у того стадія шизофренії й він сидить на пігулках. Це ті, хто мають тримати Покровськ», — обурювалася військовослужбовиця.