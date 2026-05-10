Важкі діагнози та нульова мотивація: комбати відверто розповіли ЗМІ про якість новобранців від ТЦК

Шизофренія, наркозалежність та калоприймачі: ЗМІ про те, кого ТЦК мобілізує до бойових бригад / © ТСН

Військові бойових бригад скаржаться на новобранців, яких мобілізує останнім часом ТЦК. Мовляв, новомобілізовані не готові до війни ні морально, ні фізично.

Про це йдеться у матеріалі Hromadske.

Так, комбат окремого стрілецького батальйону Роман Ковальов розповів, що якість «мобілізаційного ресурсу» катастрофічна.

«Нормальною стала ситуація, що, умовно кажучи, з десяти людей, яких нам дають, — троє обмежено придатні, двоє з наркотичною залежністю, двоє пішли в СЗЧ… Словом, біда», — каже комбат.

Те саме говорять на умовах анонімності в одній із бригад.

«На пункті прийому особового складу — просто страшне. Хтось падає з епілепсією. Хтось у такому стані під наркотиками, що на тесті вибивало п’ять „страйків“ із шести. Ну, ми таких розвертали назад, але десь же їх приймали. Бо якщо вони потрапили в систему ТЦК, то вони вже в армії, відпустити їх додому неможливо», — розповіли журналістам видання військові.

Інший командир, комбат батальйону безпілотних систем 29 окремої важкої механізованої бригади Дмитро Костюров розповідає, що у його підрозділ хотіли направати людей із різними діагнозами: криві пальці, гіпертонія, шизофренія, один чоловік був зі стомою й калоприймачем.

«Ті, кого надсилають ТЦК, — це просто катастрофа ходяча. Якість ніяка. Мотивація ніяка. Тобто десь 70% — це обмежено придатні, яких засовують у бригаду. А бригада потім нічого з ними зробити не може. Мусить „махатися“ з ними, а вони ходять по лікарнях і отримують зарплатню», — каже Костюров.

Він навів приклад новомобілізованого, який прибув у їхній підрозділ ще 12 лютого, і жодного разу не був на полігоні, бо весь перебуває по лікарнях.

Натомість у Міноборони запевнили журналістів видання, що процедура мобілізації і ВЛК буде вдосконалюватися.

Раніше командирка медичної служби «Ульф» Аліна Михайлова розповіла, чому замість «рексів» до війська потрапляють чоловіки з шизофренією і алкоголіки.

«У одного кишка випадає, в іншого онкологія, той глухий, той сліпий, у того стадія шизофренії й він сидить на пігулках. Це ті, хто мають тримати Покровськ», — обурювалася військовослужбовиця.

