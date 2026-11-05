Важливі зміни для військових: кому дозволять служити за місцем проживання

ЗСУ / © Associated Press

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Військовослужбовці Збройних Сил України, які виховують та утримують дітей з інвалідністю віком до 18 років, зможуть проходити службу за місцем їхнього проживання або в найближчій можливій місцевості.

Про це повідомив Офіс Військового омбудсмана.

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«За результатами звернення Офісу Військового омбудсмана, відповідно до рішення Головнокомандувача ЗСУ від 31.10.2026 до командувачів видів (родів) військ (сил) та керівників органів військового управління доведено вимогу щодо неухильного виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України при розгляді рапортів про переміщення за сімейними обставинами військовослужбовців, які виховують та утримують дітей з інвалідністю віком до 18 років», — йдеться у повідомленні.

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Переведення можливе на рівнозначні або нижчі посади до військових частин або органів військового управління, розташованих за місцем проживання дітей або в найближчій можливій місцевості, з урахуванням рівня укомплектованості військових частин.

У відомстві вважають, що це дозволить військовослужбовцям, які мають дітей з інвалідністю, брати активнішу участь у їхньому житті та догляді за ними.

Хто може просити про службу ближче до дому

Звернутися з відповідним проханням можуть військовослужбовці, які мають певні сімейні обставини.

Зокрема, йдеться про такі категорії:

батьки трьох і більше дітей віком до 18 років

одинокі матері або батьки, які самостійно виховують неповнолітніх дітей;

опікуни дітей з інвалідністю

військові, які доглядають за дітьми з тяжкими захворюваннями

особи, які здійснюють постійний догляд за хворими членами сім’ї за наявності медичних підтверджень

військовослужбовці, чоловік або дружина яких має інвалідність I чи II групи

люди з інвалідністю, які добровільно уклали контракт на військову службу

в окремих передбачених законом випадках — батьки неповнолітніх дітей, які проходять військову службу

Важливо, що для кожної категорії законодавство встановлює конкретні умови. Самого факту наявності дітей, хворих родичів або інвалідності недостатньо — обставини потрібно підтвердити документально.

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Перелік документів залежить від конкретної підстави для переведення. Це можуть бути:

свідоцтва про народження дітей

документи про встановлення інвалідності

медичні висновки про стан здоров’я членів сім’ї

документи про опікунство

підтвердження необхідності постійного догляду

інші документи, які підтверджують сімейні обставини

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення деякі категорії військовозобовʼязаних мали право на проходження служби за місцем проживання. Втім, згодом на законодавчому рівні уже відбулися зміни в організації процесу.

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