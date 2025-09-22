ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
186
Час на прочитання
2 хв

Важливіше за родину і здоров’я: що українці цінують найбільше під час війни

Нове соціологічне дослідження показало, як війна змінила цінності, самоідентифікацію та рівень довіри серед українців.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Українці

Українське суспільство під час війни демонструє унікальну соціальну згуртованість і стійкість нації / © ТСН

Війна змінює все, і цінності людей — не виняток. Нещодавнє дослідження показало, що українці вважають перемогу у війні важливішою навіть за родину та власне здоров’я. Цей феномен демонструє унікальну соціальну згуртованість і стійкість нації.

Про це свідчать результати нового опитування «Проблеми соціальної згуртованості в Україні», проведеного соціологічною групою «Рейтинг» у співпраці з докторкою соціологічних наук Наталією Черниш.

Хто ми тепер: відчуття єдності

Війна посилила відчуття належності до України. Більшість наших співгромадян (94%) чітко ідентифікують себе як громадяни України. Примітно, що це відчуття єдності змістилося з регіонального рівня на національний — 77% асоціюють себе з Україною загалом, а не зі своїм регіоном.

Ще кілька цікавих фактів про нашу самоідентифікацію:

  • Понад половина (52%) українців вважають себе європейцями.

  • Лише мізерні 8% бачать себе «радянською людиною».

Головні цінності: перемога понад усе

Коли респондентів просили назвати до трьох найважливіших цінностей, вибір був однозначним. Це так звані «цінності виживання», які вказують на пріоритети суспільства під час війни.

Топ-5 найважливіших цінностей для українців:

  • 62% — перемога України

  • 53% — родина та близькі

  • 34% — власне здоров’я

  • 26% — незалежність української держави

  • 20% — відновлення України

Ці цифри показують, наскільки глибоко прагнення до перемоги вкоренилося у свідомості українців, витісняючи навіть базові особисті цінності.

Довіра та підтримка: основа стійкості

Українці найбільше довіряють своєму найближчому оточенню:

  • Найвища довіра (3,9 з 5 балів) — до рідних, друзів, мешканців свого міста/села.

  • Середній рівень довіри (2,9) — до суспільних інституцій, організацій, влади.

  • Найменше (2,4) — до незнайомих людей або тих, хто має інші погляди.

Щодо довіри до інституцій, тут лідерами є:

  • 63% — волонтери

  • 30% — громадські організації

  • 25% — місцева влада

  • 24% — центральна влада

Активність та оптимізм: єднання заради перемоги

В умовах війни значно зріс соціальний капітал українського суспільства. Приголомшливі 86% українців надавали допомогу людям у складних ситуаціях, причому 27% допомагали не лише родичам. Половина опитаних навіть створили нові зв’язки для взаємопідтримки.

Як українці проявляють активність:

  • 70% — регулярно або час від часу фінансово допомагають ЗСУ.

  • 44% — надають нефінансову допомогу ЗСУ (сітки, свічки, ремонт авто).

  • 49% — допомагають біженцям, переселенцям, людям з інвалідністю.

Українське суспільство зберігає високий рівень стійкості (індекс стійкості — 3,6 з 5 балів). Більшість українців (76%) з оптимізмом дивляться на майбутнє України, а 72% — на власне майбутнє. Понад 70% впевнені, що можуть самостійно вирішити свої проблеми, і майже дві третини відчувають глибоку єдність з іншими українцями.

Дослідження проводилося 20–22 липня 2025 року методом телефонних інтерв’ю (CATI) серед 1000 респондентів віком від 18 років по всій Україні (окрім окупованих територій). Помилка вибірки не перевищує 2,2%.

Нагадаємо, більшість населення Німеччини побоюється нападу Росії. За результатами опитування, більшість респондентів (52%) стурбовані тим, що Росія може здійснити військовий напад на Німеччину в найближчому майбутньому. Лише 38% опитаних не висловили такого занепокоєння. Решта 10% не змогли відповісти на це запитання.

Дата публікації
Кількість переглядів
186
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie