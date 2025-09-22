- Дата публікації
Важливіше за родину і здоров’я: що українці цінують найбільше під час війни
Нове соціологічне дослідження показало, як війна змінила цінності, самоідентифікацію та рівень довіри серед українців.
Війна змінює все, і цінності людей — не виняток. Нещодавнє дослідження показало, що українці вважають перемогу у війні важливішою навіть за родину та власне здоров’я. Цей феномен демонструє унікальну соціальну згуртованість і стійкість нації.
Про це свідчать результати нового опитування «Проблеми соціальної згуртованості в Україні», проведеного соціологічною групою «Рейтинг» у співпраці з докторкою соціологічних наук Наталією Черниш.
Хто ми тепер: відчуття єдності
Війна посилила відчуття належності до України. Більшість наших співгромадян (94%) чітко ідентифікують себе як громадяни України. Примітно, що це відчуття єдності змістилося з регіонального рівня на національний — 77% асоціюють себе з Україною загалом, а не зі своїм регіоном.
Ще кілька цікавих фактів про нашу самоідентифікацію:
Понад половина (52%) українців вважають себе європейцями.
Лише мізерні 8% бачать себе «радянською людиною».
Головні цінності: перемога понад усе
Коли респондентів просили назвати до трьох найважливіших цінностей, вибір був однозначним. Це так звані «цінності виживання», які вказують на пріоритети суспільства під час війни.
Топ-5 найважливіших цінностей для українців:
62% — перемога України
53% — родина та близькі
34% — власне здоров’я
26% — незалежність української держави
20% — відновлення України
Ці цифри показують, наскільки глибоко прагнення до перемоги вкоренилося у свідомості українців, витісняючи навіть базові особисті цінності.
Довіра та підтримка: основа стійкості
Українці найбільше довіряють своєму найближчому оточенню:
Найвища довіра (3,9 з 5 балів) — до рідних, друзів, мешканців свого міста/села.
Середній рівень довіри (2,9) — до суспільних інституцій, організацій, влади.
Найменше (2,4) — до незнайомих людей або тих, хто має інші погляди.
Щодо довіри до інституцій, тут лідерами є:
63% — волонтери
30% — громадські організації
25% — місцева влада
24% — центральна влада
Активність та оптимізм: єднання заради перемоги
В умовах війни значно зріс соціальний капітал українського суспільства. Приголомшливі 86% українців надавали допомогу людям у складних ситуаціях, причому 27% допомагали не лише родичам. Половина опитаних навіть створили нові зв’язки для взаємопідтримки.
Як українці проявляють активність:
70% — регулярно або час від часу фінансово допомагають ЗСУ.
44% — надають нефінансову допомогу ЗСУ (сітки, свічки, ремонт авто).
49% — допомагають біженцям, переселенцям, людям з інвалідністю.
Українське суспільство зберігає високий рівень стійкості (індекс стійкості — 3,6 з 5 балів). Більшість українців (76%) з оптимізмом дивляться на майбутнє України, а 72% — на власне майбутнє. Понад 70% впевнені, що можуть самостійно вирішити свої проблеми, і майже дві третини відчувають глибоку єдність з іншими українцями.
Дослідження проводилося 20–22 липня 2025 року методом телефонних інтерв’ю (CATI) серед 1000 респондентів віком від 18 років по всій Україні (окрім окупованих територій). Помилка вибірки не перевищує 2,2%.
