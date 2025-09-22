Важливіше за родину і здоров’я: що українці цінують найбільше під час війни

Українське суспільство під час війни демонструє унікальну соціальну згуртованість і стійкість нації / © ТСН

Реклама

Війна змінює все, і цінності людей — не виняток. Нещодавнє дослідження показало, що українці вважають перемогу у війні важливішою навіть за родину та власне здоров’я. Цей феномен демонструє унікальну соціальну згуртованість і стійкість нації.

Про це свідчать результати нового опитування «Проблеми соціальної згуртованості в Україні», проведеного соціологічною групою «Рейтинг» у співпраці з докторкою соціологічних наук Наталією Черниш.

Хто ми тепер: відчуття єдності

Війна посилила відчуття належності до України. Більшість наших співгромадян (94%) чітко ідентифікують себе як громадяни України. Примітно, що це відчуття єдності змістилося з регіонального рівня на національний — 77% асоціюють себе з Україною загалом, а не зі своїм регіоном.

Реклама

Ще кілька цікавих фактів про нашу самоідентифікацію:

Понад половина (52%) українців вважають себе європейцями.

Лише мізерні 8% бачать себе «радянською людиною».

Головні цінності: перемога понад усе

Коли респондентів просили назвати до трьох найважливіших цінностей, вибір був однозначним. Це так звані «цінності виживання», які вказують на пріоритети суспільства під час війни.

Топ-5 найважливіших цінностей для українців:

62% — перемога України

53% — родина та близькі

34% — власне здоров’я

26% — незалежність української держави

20% — відновлення України

Ці цифри показують, наскільки глибоко прагнення до перемоги вкоренилося у свідомості українців, витісняючи навіть базові особисті цінності.

Реклама

Довіра та підтримка: основа стійкості

Українці найбільше довіряють своєму найближчому оточенню:

Найвища довіра (3,9 з 5 балів) — до рідних, друзів, мешканців свого міста/села.

Середній рівень довіри (2,9) — до суспільних інституцій, організацій, влади.

Найменше (2,4) — до незнайомих людей або тих, хто має інші погляди.

Щодо довіри до інституцій, тут лідерами є:

63% — волонтери

30% — громадські організації

25% — місцева влада

24% — центральна влада

Активність та оптимізм: єднання заради перемоги

В умовах війни значно зріс соціальний капітал українського суспільства. Приголомшливі 86% українців надавали допомогу людям у складних ситуаціях, причому 27% допомагали не лише родичам. Половина опитаних навіть створили нові зв’язки для взаємопідтримки.

Як українці проявляють активність:

Реклама

70% — регулярно або час від часу фінансово допомагають ЗСУ.

44% — надають нефінансову допомогу ЗСУ (сітки, свічки, ремонт авто).

49% — допомагають біженцям, переселенцям, людям з інвалідністю.

Українське суспільство зберігає високий рівень стійкості (індекс стійкості — 3,6 з 5 балів). Більшість українців (76%) з оптимізмом дивляться на майбутнє України, а 72% — на власне майбутнє. Понад 70% впевнені, що можуть самостійно вирішити свої проблеми, і майже дві третини відчувають глибоку єдність з іншими українцями.

Дослідження проводилося 20–22 липня 2025 року методом телефонних інтерв’ю (CATI) серед 1000 респондентів віком від 18 років по всій Україні (окрім окупованих територій). Помилка вибірки не перевищує 2,2%.

Нагадаємо, більшість населення Німеччини побоюється нападу Росії. За результатами опитування, більшість респондентів (52%) стурбовані тим, що Росія може здійснити військовий напад на Німеччину в найближчому майбутньому. Лише 38% опитаних не висловили такого занепокоєння. Решта 10% не змогли відповісти на це запитання.