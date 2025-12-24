Важливість оборони Покровська: Муженко дав несподіване пояснення

Бої за Покровськ / © ТСН

Вдалі оборонні дії української армії у Покровську та Мирнограді були важливим аргументом для західних союзників України продовжувати надавати свою підтримку.

Таку думку висловив колишній головком ЗСУ (2014-2019 років) Віктор Муженко в інтерв’ю «Радіо Свобода».

У цьому контексті він нагадав про недавні заяви «коаліції охочих» щодо підтримки України та виділення 90 мільярдів євро для допомоги нашій державі на саміті Євросоюзу.

«Якщо б ми здали Покровськ і Мирноград, і не було б операції зі звільнення Куп’янська, то, мабуть, дебати тривали б і дотепер. Не було б довіри до України, до української армії, до її спроможностей стримати ворога. Я думаю, що це теж зіграло певну роль», — припустив Муженко.

Як повідомлялося раніше, Європейський Союз виділив Україні 90 млрд євро, які є безповоротними та безвідсотковими, на два наступні роки. Їх спрямують на потреби бюджету та оборони.

За словами очільника українського МЗС Андрія Сибіги, визначальну роль у досягненні домовленостей відіграли президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Нагадаємо, в Угрупованні військ «Схід» повідомили, що у Покровську Донецької області триває оборона, українські війська контролюють північну частину міста. У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують російських окупантів на підступах до міста.