ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
144
Час на прочитання
1 хв

Важливість оборони Покровська: Муженко дав несподіване пояснення

Утримання двох ключових міст на Покровському напрямку, які намагається захопити Росія, було важливим під час переговорів із західними партнерами.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Бої за Покровськ

Бої за Покровськ / © ТСН

Вдалі оборонні дії української армії у Покровську та Мирнограді були важливим аргументом для західних союзників України продовжувати надавати свою підтримку.

Таку думку висловив колишній головком ЗСУ (2014-2019 років) Віктор Муженко в інтерв’ю «Радіо Свобода».

У цьому контексті він нагадав про недавні заяви «коаліції охочих» щодо підтримки України та виділення 90 мільярдів євро для допомоги нашій державі на саміті Євросоюзу.

«Якщо б ми здали Покровськ і Мирноград, і не було б операції зі звільнення Куп’янська, то, мабуть, дебати тривали б і дотепер. Не було б довіри до України, до української армії, до її спроможностей стримати ворога. Я думаю, що це теж зіграло певну роль», — припустив Муженко.

Як повідомлялося раніше, Європейський Союз виділив Україні 90 млрд євро, які є безповоротними та безвідсотковими, на два наступні роки. Їх спрямують на потреби бюджету та оборони.

За словами очільника українського МЗС Андрія Сибіги, визначальну роль у досягненні домовленостей відіграли президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Нагадаємо, в Угрупованні військ «Схід» повідомили, що у Покровську Донецької області триває оборона, українські війська контролюють північну частину міста. У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують російських окупантів на підступах до міста.

Дата публікації
Кількість переглядів
144
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie