Важив лише 11 кг: на Закарпатті мати відповідатиме за смерть 7-річного сина

Мати судитимуть

На Закарпатті сталася жахлива трагедія: від, ймовірно, виснаження померла 7-річна дитина. Мати обвинувачують у злісному невиконанні обов’язків, що призвело до тяжких наслідків.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Що відомо про трагедію

Йдеться про справу щодо неналежного догляду за тяжкохворою дитиною, яка згодом померла. Матері інкримінують злісне невиконання батьківських обов’язків за ст. 166 КК України.

За даними слідства, 7-річний хлопчик мав тяжкі вроджені захворювання та потребував постійного медичного нагляду, спеціального харчування і належного догляду. Однак мати, як стверджують правоохоронці, тривалий час не забезпечувала необхідного лікування та умов проживання.

Соціальні служби неодноразово фіксували небезпечні умови утримання дитини, а також факти перебування жінки у стані алкогольного сп’яніння. З огляду на загрозу життю хлопчика вилучили з родини, а матір позбавили батьківських прав.

Після лікування дитину влаштували до реабілітаційного центру, де він перебував до листопада 2025 року. У грудні стан здоров’я різко погіршився, і хлопчик помер. Примітно, що на той момент його вага становила близько 11 кілограмів.

«Напередодні трагедії розглядалася можливість лікування дитини за кордоном, однак реалізувати це не встигли», — розповіли поліцейські.

Окремо триває судовий розгляд щодо лікарки реабілітаційного центру, яку також обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті дитини.

Раніше лікарці з Чернігівщини повідомили про підозру через смерть 12-річної дитини. Так, під час первинного огляду дитині було встановлено діагноз, однак лікарка неправильно оцінила тяжкість стану та не забезпечила належного лікування й госпіталізації. Через це інфекційне захворювання ускладнилося, згодом хлопчик помер. Дії медпрацівниці кваліфікують як неналежне виконання професійних обов’язків. Розслідування триває.