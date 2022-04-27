Вберегли світ від нової трагедії: Зеленський нагородив співробітників ЧАЕС, які працювали в умовах окупації

Вберегли світ від нової трагедії: Зеленський нагородив співробітників ЧАЕС, які працювали в умовах окупації

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами працівників Чорнобильської атомної електростанції, які продовжували роботу, коли АЕС захопили російські окупанти.

Глава держави наголосив, що вони вберегли світ від чергової техногенної катастрофи.

Про це інформує Офіс президента.

"Я висловлюю подяку персоналу Чорнобильської станції та всім працівникам зони відчуження, які працювали, які залишилися на станції та забезпечували безперебійну роботу на ЧАЕС у справді нелюдських умовах – в окупації та за прямої загрози своєму життю. В умовах, коли російські загарбники виявилися настільки варварами, що взагалі не розуміли, куди вони прийшли і що таке радіаційна безпека", – сказав Зеленський.

За його словами, українські фахівці відпрацювали професійно і по максимуму, щоб зберегти нормальну роботу всіх об’єктів ЧАЕС.

Президент вручив працівникам ЧАЕС державні нагороди – зокрема, за мужність і самовідданість у забезпеченні життєдіяльності об’єктів Чорнобильської АЕС в умовах окупації.

Також Зеленський подякував українцям, які в умовах окупації забезпечують роботу Запорізької АЕС, найбільшої атомної станції у Європі.

"Після тієї страшної ночі, коли російські танки стріляли по будівлях Запорізької АЕС, безпека цього об’єкта тримається тільки на професійності та порядності наших фахівців атомної галузі – справжніх героїв", – наголосив він.

Раніше Володимир Зеленський про те, як окупанти розграбували ЧАЕС і вкрали навіть забруднені радіацією речі.

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