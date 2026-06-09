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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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ВБФ "АТБ" та U-Hearts об’єдналися, аби допомогти притулкам для тварин у прифронтових областях

Всеукраїнський благодійний фонд «АТБ» розпочав співпрацю з громадською організацією U-Hearts, яка впроваджує системні рішення у питаннях зоозахисту, підсилює притулки та волонтерів, розвиває культуру дбайливого ставлення українців до тварин.

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ВБФ "АТБ" та U-Hearts об’єдналися, аби допомогти притулкам для тварин у прифронтових областях

З моменту підписання партнерської угоди між ВБФ «АТБ» та U-Hearts навіть місяця не минуло, як вже є перший конкретний результат — велика кількість безпритульних тварин у прифронтових регіонах країни забезпечена якісним харчуванням.

ВБФ «АТБ» та U-Hearts об’єдналися, аби допомогти притулкам для тварин у прифронтових областях (8 фото)

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У межах благодійної ініціативи серед п’яти притулків для тварин у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Сумській і Херсонській областях було розподілено дві тонни якісного корму ТМ Club 4 Pawn. Попри широку географію проєкту та серйозні безпекові виклики прифронтових регіонів майже 1200 собак і котів, які перебувають під опікою притулків, отримали корм максимально оперативно. Від офіційного передання допомоги в АТБ до фактичного отримання цих пакунків притулками минуло лише одинадцять днів. На підтвердження цього факту притулки вже опублікували дописи зі щирою подякою та фотозвіти на своїх сторінках у соцмережах.

Як відповідальний бізнес АТБ не тільки безперебійно забезпечує широкі верстви населення величезним асортиментом (понад 3,5 тис. найменувань) гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необхідності за чесними цінами, але й активно бере участь у вирішенні актуальних питань сьогодення.

Нагадаємо, що через аномально низькі температури минулої зими АТБ оперативно змінила правила щодо допуску тварин у приміщення власних магазинів. Завдяки принциповій позиції компанії «правила важливі, але людяність — теж!», вхідні зони магазинів мережі номер один в Україні стали місцем, де безпритульні собаки мали змогу зігрітися й отримати прихисток.

Також було покладено початок ініціативам з підтримки організацій, які щодня займаються порятунком тварин, доглядають за ними навіть у неймовірно складних умовах прифронтових регіонів України.

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Дата публікації
Кількість переглядів
22
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