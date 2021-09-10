Вбила 1-річного сина отруйною речовиною, а собі вколола снодійне: що відомо про трагедію у Дніпрі

Вбила 1-річного сина отруйною речовиною, а собі вколола снодійне: що відомо про трагедію у Дніпрі

Результати аналізів мати дитини свідчать, що собі жінка вколола снодійне, а від якого препарату помер малюк, у поліції не озвучують до завершення експертиз.

У Дніпрі жінка намагалася накласти на себе руки, вколовши собі та дитині смертельно небезпечну ін'єкцію. В результаті її однорічний син помер, сама ж мати потрапила до реанімації.

ТСН.ua зібрав усе, що нині відомо про моторошний інцидент.

Отруєння невідомою речовиною

В ніч проти 10 вересня в обласній дитячій лікарні Дніпра помер хлопчик віком 1 рік 7 місяців. Малюка доправили з діагнозом "отруєння невідомою речовиною". Виявилося, що його отруїла власна матір, яка вирішила скоїти суїцид, прихопивши на той світ із собою дитину. Вона ввела собі і малюкові невідомий препарат.

"Дитина була в дуже важкому стані. Вночі померла", - розповів генеральний директор лікарні Олексій Власов виданню "Наше місто". Знайшли шприци і передсмертну записку 40-річна жінка та її маленький син проживали у 5-поверхівці на околиці Дніпра. За попередньою інформацією, маму і дитину у непритомному стані знайшла бабуся. Вона прийшла провідати дочку, бо занепокоїлася що та перестала виходити на зв'язок. У кімнаті знайшли шприци з невідомою речовиною та ампули з-під ліків. Налякана бабуся одразу ж викликала швидку, а до її приїзду намагалася реанімувати онука і надати йому першу допомогу. Коли ж слідчі оглянули квартиру, де все сталося, знайшли передсмертну записку. Змісту написаного слідчі не розголошують. "Виявили передсмертну записку. Тобто в нас є версія, що вона бажала покінчити життя самогубством таким чином", - говорить речниця Нацполіції Дніпропетровської області Ганна Старчевська. Медики оперативно шпиталізували жінку і дитину з гострим отруєнням лікарськими препаратами, але врятувати хлопчика не вдалося. 40-річна мати дитини зараз перебуває у реанімації. Жінка працювала фармацевтом і вколола собі снодійне Знімальна група ТСН побувала у реанімації 4-ї міської лікарні Дніпра. Як стало відомо, результати аналізів мати дитини свідчать, що собі жінка вколола снодійне. За обережними прогнозами медиків, вона виживе. Також читайте "Дитина у відключці": оприлюднили розмову бабусі загиблого 7-річного хлопчика з Черкас з диспетчером швидкої "Зараз стан хворої з кількома позитивними динаміками. Вона доступна до елементарного контакту - на прості питання відповідає так або ні. За своїм хімічним складом - це снодійна речовина", - розповів завідувач центру з лікування гострих отруєнь КНП "Міська клінічна лікарня №4". На відміну від матері малюк попри усі зусилля медиків помер вночі від гострого отруєння лікарськими препаратами. Якими саме, у поліції не озвучують до завершення експертиз. Є неофіційна інформація, що це ліки, які продаються лише за рецептами. Проте як виявилось, жінка працювала фармацевтом. А отже й мала доступ до всіх препаратів. Чому намагалася вкоротити віку і собі і маленькому сину - слідчі поки мовчать. Відкрито кримінальне провадження Про смерть дитини медики лікарні повідомили правоохоронцям, після чого поліція Дніпра відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства однорічного хлопчика (за ч. 2 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини). Дворічного Микиту поховають вже сьогодні, а от його матері, коли вона вийде з лікарні, загрожує від 15 років за ґратами до довічного ув'язнення. Новини України: жінка здійснила спробу самогубства - вколола собі та сину смертельну ін'єкцію

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