Вбила 1-річного сина отруйною речовиною, а собі вколола снодійне: що відомо про трагедію у Дніпрі
Результати аналізів мати дитини свідчать, що собі жінка вколола снодійне, а від якого препарату помер малюк, у поліції не озвучують до завершення експертиз.
У Дніпрі жінка намагалася накласти на себе руки, вколовши собі та дитині смертельно небезпечну ін'єкцію. В результаті її однорічний син помер, сама ж мати потрапила до реанімації.
ТСН.ua зібрав усе, що нині відомо про моторошний інцидент.
Отруєння невідомою речовиною
В ніч проти 10 вересня в обласній дитячій лікарні Дніпра помер хлопчик віком 1 рік 7 місяців. Малюка доправили з діагнозом "отруєння невідомою речовиною". Виявилося, що його отруїла власна матір, яка вирішила скоїти суїцид, прихопивши на той світ із собою дитину. Вона ввела собі і малюкові невідомий препарат.