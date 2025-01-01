Вбила чоловіка під час новорічного застілля: на Волині поліція затримала фігурантку

Врятувати потерпілого не вдалося, він помер у лікарні.
На Волині в селищі Благодатне на Новий рік сталося вбивство. 61-річного чоловіка знайшли непритомним з множинними ножовими пораненнями, у скоєнні злочину підозрюють його 29-річну односельчанку.
Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Волинській області.
За словами правоохоронців, близько восьмої вечора 31 грудня до поліції надійшло повідомлення про виявлення чоловіка з ножовими пораненнями.
Під час застілля виник конфлікт, під час якого жінка завдала чоловіку кількох ударів ножем та сокирою в ділянку голови та живота.
Підозрювану затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, знаряддя злочину вилучили, повідомили в поліції.
Розпочато кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).
Нагадаємо, у Київській області, 1 січня сталася смертельна пожежа. У Хотянівці у вогні загинули двоє людей.
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