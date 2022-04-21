Вбили 25 цивільних і отримали медалі: окупанти хваляться звірствами і планами про зґвалтування українки

Російські окупанти вихваляються один перед одним звірствами, які чинять на території України. Загарбники розповідають про розстріл 25 мирних жителів, які намагалися евакуюватися та з посмішкою діляться своїми планами про зґвалтування українки.
Росія усіляко заохочує звірства своїх військових і вручає їм медалі за розстріл мирних українців.
Це підтверджує чергова розмова двох родичів-загарбників, яку перехопила і оприлюднила сьогодні, 21 квітня СБУ.
Росіяни вихвалялися своїми військовими злочинами і обговорюють, що холоднокровно розстріляли 25 цивільних українців.
"Тут в нас було 25 цивільних, вони виїжджали автобусом. Вбили", – зізнається один загарбник.
Окупант каже, що його та інших товаришів по зброї нагородили медалями.
Інший вихваляється своїми планами про зґвалтування українки, і називає це "побаченням".
"Я тут дівчину зустрів, думаю з нею на побачення сходити. На двох. Укроп відмовився. Вона в нас тут сидить. Привязана", – говорить окупант, сміючись.
"Але загарбникам недовго лишилося радісно хизуватись своїми звірствами. За кожен злочин доведеться відповідати", - підсумували у спецслужбі.
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