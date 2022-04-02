Вбили двома пострілами зі стрілецької зброї: подробиці загибелі фотожурналіста Левіна

Трагедія сталася у районі села Гута Межигірська у Київській області.

Відомого фотожурналіста Макса Левіна російські військові вбили двома пострілами зі стрілецької зброї.

Трагедія сталася у районі села Гута Межигірська у Київській області.

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Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

Нині триває розслідування. Вишгородська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни (ст. 438 КК України).

За даними слідства, у березні 2022 року зник зв’язок з українським фотожурналістом Максимом Левіним, який висвітлював події, пов’язані з військовою агресією Російської Федерації на території Київської області.

"Тіло журналіста знайдено на території села Гута Межигірська Вишгородського району. За попередньою інформацією беззбройного Максима Левіна військовослужбовці збройних сил РФ вбили двома пострілами зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні Офіса Генпрокурора.

Досудове розслідування триває, вживаються заходи щодо встановлення всіх обставин злочину.

Прокурори Київщини продовжують документувати всі злочини країни агресора з метою притягнення винних до відповідальності.

Максим Левін відомий український фотокореспондент та документальний фотограф і оператор. Співпрацював з Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske, LB.ua.

У Левіна залишились четверо неповнолітніх синів, дружина та літні батьки.

Нагадаємо, 2 квітня британська розвідка повідомила, що ЗСУ продовжують наступ на окупантів у Київській області і захопили ключовий плацдарм під Харковом.

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