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Вбили і присипали тіло землею: у Одесі троє хлопців жорстоко розправилися з чоловіком

Вбили і присипали тіло землею: у Одесі троє хлопців жорстоко розправилися з чоловіком

Unsplash

Вбитий був раніше оголошений у розшук.

У Одесі у закинутій будівлі знайшли тіло 35-річного чоловіка. Виявилося, його вбили троє хлопців.

Про це повідомляє Департамент карного розшуку.

22 червня до поліції звернулася жителька одного із сіл Одеського району. Жінка повідомила про зникнення її 35-річного сина - він перестав виходити на зв’язок, телефон не відповідав, а на роботі не з’являвся. 

Тіло чоловіка з чисельни ми ножовими пораненнями, присипане землею, знайшли у тунелі одного із колишніх заводів Одеси. Також поруч були знайдені його цінні речі.

Правоохоронці встановили причетних до злочину, підозрюваними виявилися троє жителів Одеси віком 19-21 років. 

"Наразі затримані повідомляють про свої сумнівні мотиви вчинення страшного злочину, однак реальні обставини та причини встановлять слідчі під час досудового слідства", - зазначили у департаменті.

Нагадаємо, що Харкові 40-річний чоловік в 2011 році розстріляв двох чоловіків. Його засудили лише в червні 2021 року. 