Вбили мирного мешканця та з танку розстріляли його будинок: на Київщині продовжують фіксувати злочини росіян (фото)

Вбили мирного мешканця та з танку розстріляли його будинок: на Київщині продовжують фіксувати злочини росіян (фото)

У селі Липівка виявили обгорілі рештки чоловіка.

В селі Липівка на Київщині російські загарбники вбили мирного мешканця та з танку розстріляли його будинок.

Про це йдеться у повідомленні Київської обласної прокуратури, яка продовжує фіксувати злочини окупантів.

"За процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури розслідується кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). Під час проведення слідчих дій на території села Липівка Макарівської ОТГ Київської області виявлено обгорілі рештки чоловіка", - йдеться у повідомленні прокуратури.

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За попередньою інформацією, під час окупації населеного пункту військовослужбовці РФ з автоматичної зброї поранили місцевого мешканця. Потерпілий дійшов до місця свого проживання, проте окупанти з танку обстріли його будинок, знаючи, що там перебував поранений чоловік.

Нагадаємо, під Києвом затримано двох колаборантів. Зрадники сприяли "розквартируванню" загарбників і допомагали їм орієнтуватися на місцевості Бучанського району. А крім того – брали участь у мародерстві та викраденні українських патріотів.

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