Вбили охоронця і винесли 3 млн гривень: у Хмельницькому двоє чоловіків пограбували підприємство, на якому працювали

Спільники ретельно намагались знищити сліди злочинів.
У Хмельницькому двоє 34-річних чоловіків пограбували підприємство, на якому працювали і вбили охоронця. За скоєне їм загрожує в'язниця.
Про це йдеться в повідомленні Хмельницької обласної прокуратури.
Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 2 місцевих жителів, які скоїли умисне вбивство з корисливих мотивів, розбою та крадіжки (п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України).
За даними слідства, двоє 34-річних чоловіків розробили план пограбування підприємства, на якому працювали. У квітні минулого року, вночі вони проникли на територію фірми та вбили 45-річного охоронця. Після цього вони спустошили сейф, прихопивши звідти матеріальні цінності і 93 тисячі доларів США.
Спільники також намагалися знищити слди злочинів.
Обвинувачені зараз перебувають під вартою без можливості внесення застави.
Нагадаємо, що у Хмельницькій області чоловік 18 разів пограбував один і той же магазин. Протягом декількох місяців приховано виносив з магазину безліч товарів, вважаючи за краще не розраховуватися за свої "покупки".
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