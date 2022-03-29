"Вбили російські мерз*тники": від рук окупантів загинули батьки музичного керівника Львівської опери

Зв'язок з подружжям зник 5 березня, увесь цей час рідні розшукували їх.

В Ірпені біля Києва від рук російських окупантів загинули батьки музичного керівника, диригента Львівської опери Івана Чередніченка.

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Про смерть батьків повідомив Іван Чередніченко на своїй сторінці у соцмережі.

"Друзі, всім безмежно вдячний за допомогу в пошуку та підтримку… але, на жаль, сьогодні волонтери, які були біля нашого будинку, підтвердили, що моїх батьків безжально вбили російські мерзотники… тому попередній пост про пошук видаляю… Прошу помолитись за душі невинноубієнних…Надії та Володимира…", – написав Іван Чередніченко.

Рідні музичного керівника Львіської опери перестали виходити на зв’язок 5 березня, їх розшукували понад два тижні, про смерть подружжя стало відомо 28 березня.

Нагадаємо, 28 березня українські військові звільнила від окупантів Ірпінь, який зазнав значних обстрілів з боку російських військових.

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