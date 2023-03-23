Вбили, щоб не повертати 40 тисяч доларів: на Вінниччині поліцейські розкрили резонансне вбивство (відео)

У Вінницькій області 37-річний мешканець Хмільника зник 21 лютого разом зі своїм автомобілем. Згодом тіло виявили у лісосмузі. Праавоохоронцям знадобився місяць, щоб розкрити злочин.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Вінницької області.

За попередньою інформацією слідства, затримані спланували вбивство заздалегідь. Вони домовились з потерпілим про зустріч на своєму підприємстві, коли там не буде робітників. Зловмисники нанесли загиблому тілесні ушкодження несумісні з життям, після чого тіло вивезли за місто і закопали. Легковик потерпілого перефарбували та заховали на околиці Бердичева Житомирської області в орендованому гаражі.

Свою причетність до зникнення потерпілого 29-річний та 36-річний "боржники" категорично заперечували. Затримані надавали слідству покази, які нібито підтверджували їх алібі

За вчинення злочинів, передбачених п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України правопорушникам загрожує до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Львівщині син безжально вбив рідну матір.

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