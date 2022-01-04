Вбили синів у новорічну ніч: в Одеській області сталися два моторошні вбивства

Вбили синів у новорічну ніч: в Одеській області сталися два моторошні вбивства

Трагічною видалася новорічна ніч для двох родин з Одеси та Ізмаїла.

В Одеській області сталися два моторошні вбивства в сім’ях. Трагічною видалася новорічна ніч для двох родин з Одеси та Ізмаїла.

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП в Одеській області.

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"В одній родині під час хмільного застілля 46-річний нетверезий чоловік посварився з 29-річним сином своєї дружини і вдарив його у груди ножем. Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні. В іншій сім’ї сталася аналогічна ситуація – 56-річний містянин наніс своєму пасинку ножем смертельний удар у шию", - розповіли правоохоронці.

Обом зловмисникам поліцейські повідомили про підозру в умисному вбивстві за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, в селищі Ширяєве Одеської області 51-річний водій на автомобілі "Москвич" наїхав на 19-річного пішохода, який йшов по узбіччю дороги. Хлопця доправили до лікарні, де він помер від отриманих травм.

Водія перевірили на вміст алкоголю в крові – медогляд показав, що він був нетверезий.

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