Вбили синів у новорічну ніч: в Одеській області сталися два моторошні вбивства

Трагічною видалася новорічна ніч для двох родин з Одеси та Ізмаїла.
В Одеській області сталися два моторошні вбивства в сім’ях. Трагічною видалася новорічна ніч для двох родин з Одеси та Ізмаїла.
Про це повідомляє пресслужба ГУ НП в Одеській області.
"В одній родині під час хмільного застілля 46-річний нетверезий чоловік посварився з 29-річним сином своєї дружини і вдарив його у груди ножем. Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні. В іншій сім’ї сталася аналогічна ситуація – 56-річний містянин наніс своєму пасинку ножем смертельний удар у шию", - розповіли правоохоронці.
Обом зловмисникам поліцейські повідомили про підозру в умисному вбивстві за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.
Нагадаємо, в селищі Ширяєве Одеської області 51-річний водій на автомобілі "Москвич" наїхав на 19-річного пішохода, який йшов по узбіччю дороги. Хлопця доправили до лікарні, де він помер від отриманих травм.
Водія перевірили на вміст алкоголю в крові – медогляд показав, що він був нетверезий.
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