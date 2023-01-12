Вбили таксиста та сховали тіло у лісосмузі: на Хмельниччині поліція розкрила злочин

У Хмельницькій області суд визнав винними двох чоловіків в умисному вбивстві, розбійному нападі, незаконному заволодінні транспортним засобом та незаконному викраденні людини.

Про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура.

Як повідомляють у прокуратурі, подія сталась поблизу с. Ставниця.

"67-річний потерпілий працював в одній зі служб таксі обласного центру і вночі виїхав на зміну, а зранку рідні вже не могли зателефонувати на його мобільний.

Декілька днів чоловіка розшукували правоохоронці та родичі. Проте інформацію про зниклого надав 23-річний юнак, який зателефонував до поліції і розповів, що того дня чоловік справді підвозив його з 17-річним знайомим, але вони з ним розрахувалися і після того не бачили. Врешті з’ясувалося, що саме вони причетні до зникнення таксиста, а зателефонували до поліції, щоб забезпечити собі алібі. Тієї ночі вони винайняли таксі та попросили завезти їх до села в Старосинявському районі. Дорогою зловмисники напали на водія, побили його і ще живого поклали до багажника", — йдеться у повідомлені.

Щоб уникнути покарання, хлопці вирішили вбити таксиста, аби той не звернувся в поліцію. Вони забили до смерті чоловіка палицею, а тіло заховали в лісосмузі біля с. Ставниця колишнього Летичівського району. Неподалік заховали й викрадений автомобіль Daewoo Sens.

Їх засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна у старшого зловмисника та без конфіскації – у молодшого.

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