Вбили товариша і вирізали серце і печінку: у Вінниці апеляційний суд виніс вирок у резонансній справі

Вбили товариша і вирізали серце і печінку: у Вінниці апеляційний суд виніс вирок у резонансній справі

Вбивць 21-річного хлопця засудили довічно та на 15 років.

У Вінниці апеляційний суд розглядав апеляційну скаргу двох чоловіків, засуджених за вбивство 21-річного товариша. Колегія суддів вирішила залишити вирок Вінницького міського суду без змін.

Про це йдеться у публікації на сайті суду.

Захисники обвинувачених вказували, на поверхове дослідження обставин справи у міському суді, а один із них просив суд не карати його підзахисного довічним позбавленням волі.

Прокуратура виступила проти задоволення скарги адвокатів підсудних і наголосила, що злочин було скоєно з особливою жорстокістю.

Вбивство сталося у червні 2018 року в будинку одного із обвинувачених. Троє хлопців 21,16 та 22 років розпивали спиртні напої. Під час застілля між ними стався конфлікт. Двоє хлопців жорстоко побили свого товариша.

Після цього вони його роздягли, перенесли в іншу кімнату, де продовжили його бити. Потім вони гасили об його тіло недопалки, а далі силоміць залили потерпілому в рот пляшку одеколону та пляшку столового оцту. Далі вигадали ще одну "розвагу" — кидали медичним шприцем у прив’язаного чоловіка. Робили це так, аби шприц застрягав у тілі.

Хлопці знущалися з потерпілого, доки той не знепритомнів.

Після цього зловмисники вирішили подивитися на нутрощі товариша, ножем розрізали живіт і груди потерпілому, вирізали серце та печінку, внаслідок чого чоловік помер.

Під час судового засідання обвинувачені здебільшого мовчали. Щоправда, засуджений до довічного ув'язнення сказав, що визнає свою провину і шкодує про свій учинок.

За вироком суду першої інстанції за умисне вбивство з особливою жорстокістю та за попередньою змовою групою осіб один чоловік отримав довічне покарання, а його молодший спільник - 15 років.

Нагадаємо, що на Закарпатті рецидивіст вбив свою кохану. Між ними виникла сварка і 49-річний фігурант схопив свою співмешканку та задушив її

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