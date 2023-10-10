Вбили за борги і залили бетоном: на Дніпропетровщині тіло 25-річного хлопця знайшли у гаражі

25-річний хлопець зник ще у червні цього року. Його тіло знайшли забетонованим у гаражній ямі.

У Марганці Дніпропетровської області зловмисники убили 25-річного хлопця, а тіло залили бетоном.

Про це перадає пресслужба поліції регіону.

Поліція розкрила злочин, коли спіймала групу наркоторговців. Як виявилося, підозрювані у вбивстві займалися виготовленням та збутом наркотиків. Поліцейські з’ясували, що один із членів групи безвісно зник кілька місяців тому.

16 червня цього року 25-річний хлопець пішов з дому та не повернувся. 3 жовтня правоохоронці виявили тіло зниклого чоловіка.

Речі загиблого

Після отримання результатів судово-медичні експертизи, опитування свідків та проведення низки інших слідчих заходів поліцейські встановили, що чоловіка вбили його спільники по наркобізнесу.

З’ясувалося, що двоє місцевих жителів 35 та 32-х років забили потерпілого молотком та різними предметами, а потім закопали у гаражі та залили бетоном..

Знаряддя вбивства

Місце, де зловмисники залили тіло бетоном після пошуків / Фото: ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області

Причиною вбивства стало те, що потерпілий заборгував їм гроші, за що зловмисники вирішили поквитатися з ним.

9 жовтня двом жителям Марганця вручили повідомлення про підозру за ст. "умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб". Їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі затримали та повідомили про підозру місцевому мешканцю за фактом зґвалтування малолітньої дитини.

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