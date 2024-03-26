"Вбити дітей, батьків та дружин": російські пропагандисти вчергове приголомшили цинічною заявою

Пропагандисти закликають окупантів завдати ударів касетними боєприпасами по військових містечках.
Російські пропагандисти на каналі Соловйова офіційно закликають окупантів завдати ударів по воєнних містечках та вбити батьків та дітей українських військових.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст та блогер Денис Казанський.
Так, російські пропагандисти закликають окупантів завдати ударів касетними боєприпасами по військових містечках та вбивати батьків, дружин та дітей українських військових.
“Потім ці ж самі упирі запевняють і клянуться, що російська армія не обстрілює мирних жителів, не скоює військових злочинів, і в Бучі не було різанини. Але досить просто подивитися кілька днів російське ТБ, щоб зрозуміти, що немає таких звірств, на які російські військові не здатні”, - наголосив Денис Казанський.
Нагадаємо, що окупанти зменшили інтервали між атаками по Україні та свою тактику.
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