"Вбито менше 1% бригади": у міноборони РФ відреагували на знищення 300 морпіхів під Павлівкою в Україні

В РФ Міноборони чи не вперше відреагували на критику військових блогерів щодо великих втрат РФ в Україні, зокрема, під Павлівкою та поганого командування ЗС РФ.

Про це йдеться у щоденному звіді американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські військові блогери опублікували та поширили лист, у якому стверджується, що російське військове керівництво "кинуло" бригаду в "незрозумілий наступ" під Павлівкою Донецької області, де вона зазнала втрат понад 300 убитими, пораненими та зниклими безвісти та втратила половину техніки, все протягом чотирьох днів. У листі у втратах бригади командувача Східним військовим округом, командира 155-ї окремої морської піхотної бригади полковника та начальника Генштабу Росії Валерія Герасимова та закликали губернатора Приморського краю провести незалежну перевірку дій офіцерів, які брали участь у плануванні та проведенні нещодавнього російського наступу на заході Донецької області.

У Міноборони РФ заявили, що вбито менше 1% бригади, а менше 7% поранено, тож втрати підрозділу значно перебільшені.

Губернатор, до якого звернулися родичі морпіхів, заявив, що лист - це робота російських спецслужб і передав справу російському військовому прокурору.

Деякі російські військові блогери погодилися, що російські втрати не могли бути такими великими, як заявляла бригада, навіть назвавши лист бригади перебільшеним або фальшивим.

"Публічна відповідь Міністерства оборони на обурення віськових блогерів свідчить про те, що деякі з них мають значні важелі впливу на формування взаємодії МО в інформаційному просторі, а також свідчить про те, що ситуація в Павлівці досить жахлива, щоб вимагати відповіді. Дискурс щодо масових провалів російського військового істеблішменту вийшов за межі інформаційного простору milblogger і дедалі більше забарвлює соціальну динаміку", - зазначили в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, що станом на 7 листопада загальні бойові втрати росіян серед особового складу а становлять близько 76 460 осіб. За минулу добу ЗСУ ліквідували 530 окупантів.

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