Вбив 2-річного хлопчика і 9-річну дівчинку: на Закарпатті судитимуть чоловіка, який в сауні розправився з родиною

Вбив 2-річного хлопчика і 9-річну дівчинку: на Закарпатті судитимуть чоловіка, який в сауні розправився з родиною

35-річну матір дітей вдалось врятувати.

Справу про вбивство в Тячеві Закарпатської області двох дітей спрямували до суду. Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомили в прокуратурі Закарпатської області.

За даними слідства, 30-річний чоловік 6 січня в одному із закладів Тячева посварився із своєю 35-річною співмешканкою. Він жорстоко побив жінку, її 9-річну доньку та 2-річного сина. Діти від отриманих травм померли, жінку вдалось врятувати.

Підозрюваного затримали без права внесення застави. Справу про вбивство передали в суд. Чоловіку загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, як раніше розповіли ТСН.ua у поліції Закарпатської області, трагедія сталася в під час відпочинку в одному із комплексів регіону. Тоді постраждала жінка, матір дітей, потрапила до реанімації. За словами місцевих мешканців, вона була вагітною їхньою спільною дитиною.

Вбивство сталось у сауні. Адміністратор сауни почула гуркіт і вирішила перевірити, що там сталось. Відчинивши двері, вона побачила розламані стільці та кров, а чоловік сказав не турбувати їх.

Батьки підозрюваного розповіли, що для них це дуже велике горе. Вони не тямлять, чому так могло статись. За їхніми словами, син привіз жінку та дітей і мав познайомити їх з ними.

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