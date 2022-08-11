Вбив беззбройного чоловіка на Київщині: судитимуть російського снайпера 

В Україні будуть судити ще одного військового Росії, який під час повномасштабного вторгнення до України, вбивав мирних громадян.

Київська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо снайпера країни-агресорки. Це військовий 15 "миротворчої" бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу збройних сил РФ.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Зазначається, що йдеться про факти порушення законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством.

Слідство встановило, що інцидент стався у лютому 2022-го під час окупації села Перемога Броварського району Київської області. Російський військовослужбовець здійснив прицільний смертельний постріл у цивільного чоловіка. У той момент беззбройний потерпілий повертався додому, а тому не становив для окупанта жодної загрози.

Фото: Офіс генерального прокурора

Нагадаємо, Служба безпеки України опублікувала запис розмови військового РФ, який віддав віддавав наказ про розстріл мирних мешканців під час окупації Броварського району Київщини. Це старший лейтенант ЗС РФ Антон Струєв із позивним "Беркут".

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