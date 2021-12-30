Бив цеглиною на очах у сина: у Донецькій області чоловік отримав вирок за вбивство дружини

Бив цеглиною на очах у сина: у Донецькій області чоловік отримав вирок за вбивство дружини

Чоловік спершу побив дружину, а потім кілька разів вдарив цеглиною на очах у сина.

У Донецькій області суд виніс вирок чоловікові, який вбив свою дружину. Він проведе наступні 9 років за ґратами.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області.

45-річного чоловіка визнано винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).



Вбивство сталося 20 травня 2021 року, близько 22:00 у Дружківці. Після вживання спиртних напоїв між подружжям, яке має трьох дітей, сталася сварка. Сховавшись від чоловіка на подвір’ї, жінка намагалась поспілкуватися телефоном зі своїм знайомим. Він побачив це і на ґрунті ревнощів побив дружину руками і ногами, після чого кілька разів вдарив цеглиною по голові.

Від отриманих тяжких тілесних ушкоджень 34-річна жінка померла на місці. Свідком вбивства матері став 13-річний син подружжя, він зателефонував до поліції.

Суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Дніпрі чоловік прийшов додому до своєї знайомої, спробував зайнятися з нею сексом, а коли та відмовила, жорстоко її вбив. За це його засудили до 14 років ув'язнення.

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