Вбив чоловіка, 5-річну дитину і намагався зарізати вагітну жінку: школяра-вбивцю з Павлограда засудили до довічного ув'язнення

Вбив чоловіка, 5-річну дитину і намагався зарізати вагітну жінку: школяра-вбивцю з Павлограда засудили до довічного ув'язнення

Судовий процес тривав три роки.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду поставив крапку у 3-річному судовому провадженні за фактом вбивства чоловіка, 5-річного хлопчика та завданням ножових поренень вагідній жінці. Вбивця проведе за ґратами решту свого життя.

Також читайте Побив металевим кошиком: у Польщі українець вбив співвітчизника

Про це повідомляють в Офісі генпрокурора України..

Хлопця, який на момент скоєння злочину був школярем, засуджено за вбивства та замах на вбивство (п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

У суді було доведено, що засуджений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, з особливою жорстокістю вбив 30-річного чоловіка, 5‒річного сина його співмешканки та намагався позбавити життя 35-річну жінку, яка на той момент була вагітною.

10 березня 2018 року, пізно ввечері хлопець прийшов до сусідів, де завдав численних ножових поранень молодому подружжю і їхній малолітній дитині. Убивцю затримали після того, як він звернувся до лікарів у зв'язку з порізом, якого зазнав, розбиваючи вікно в будинку своїх жертв.

Земцов не пояснив причину подвійного вбивства. Мачуха школяра була суддею в Павлограді, через що справу перенесли до суду Дніпра.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду підтвердив законність вироку та відмовив у задоволенні касаційної скарги сторони захисту, яка не погоджувалася з кваліфікацією злочинних дій та призначеним покаранням.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині 11-класник убив чоловіка та дитину і тяжко поранив вагітну жінку. Жодних конфліктів із ним у родини доти не було.

Потерпіла Вікторія Кригіна заявляла, що саме 16-річний Валентин Земцов скоїв напад, вимагала для нього найсуворішого покарання. Та за деякий час вже у суді просила не карати його занадто суворо. Коли суд першої інстанції врешті засудив Земцова до довічного позбавлення волі, цей вирок почав оскаржувати не лише школяр, а й потерпіла.

В апеляційному суді за три роки після трагедії жінка раптом змінила свої свідчення кардинально. Заявила, що Земцов - вже не безжальний різник, а тепер герой, який захищав її від чоловіка. Щоправда свідчення давала за зачиненими дверима. Суд не пустив ЗМІ до зали і відключив трансляцію.

Читайте також: