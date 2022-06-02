Вбив чоловіка і спалив тіло, а ще одного - намагався втопити: у Гадячі судитимуть 25-річного зловмисника

Вбив чоловіка і спалив тіло, а ще одного - намагався втопити: у Гадячі судитимуть 25-річного зловмисника

У Полтавській області судитимуть двох чоловіків.

Один з них раніше сам скоїв умисне вбивство, а за 2 роки намагався втопити людину разом зі своїм товаришем.

Про це повідомляє прокуратура Полтавської області.

Полтавською обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох жителів м. Гадяч (25 та 24 років), яким інкримінують ряд злочинів, у тому числі минулих років.

У січні 2018 року 25-річний обвинувачений на власному авто підвозив мешканця Гадяцького району. Дорогою чоловіки поконфліктували і водій схопився за ніж. Він завдав своєму пасажиру кілька ударів у голову руків’ям ножа, а в тулуб – лезом. Далі побив вже мертвого опонента биткою по голові. Щоб приховати сліди злочину, чоловік вивіз тіло до лісосмуги, облив бензином і спалив. Рештки кісток розкидав в різних місцях Гадяцького району.

За 2 роки, у квітні 2021 року, зловмисник з товаришем намагалися втопити чоловіка. Обвинувачений та його 24-річний знайомий силоміць вкинули мешканця Гадяча у багажне відділення автомобіля, вивезли до річки, побили, штовхнули у воду та упродовж кількох хвилин притоплювали. Потерпілому вдалося перепливти на другий берег і таким чином врятуватися.

Під час обшуків правоохоронці знайшли у 25-річного обвинуваченого автомат Калашникова.

"Дії 25-річного фігуранта кваліфіковано за ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 125, ч. 2 ст. 146 та ч. 1 ст. 263 КК України. З моменту затримання, тобто з 5 листопада 2021 року, він перебуває під вартою. Дії 24-річного спільника кваліфіковано за ч. 2 ст. 125 та ч. 2 ст. 146 КК України. Йому обрано запобіжний захід у виді особистого зобов’язання", - повідомляють у прокуратурі.

Нагадаємо, що в Харкові судитимуть чоловіка, який намагався вбити поліцейського.

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