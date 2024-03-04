Вбив дівчину під час пограбування: на Вінниччині чоловік отримав довічне ув'язнення 

Дівчина раптово повернулся до будинку, де саме перебував зловмисник.

У Вінницькій області 24-річного чоловіка засудили до довічного ув'язнення. Він вбив 20-річну дівчину.

Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

За інформацією прокурор, чоловік знав про приватне життя своїх односельчан та хотів викрасти гроші та інші цінності дівчини.

До будинку чоловік проник через вікно. Під час обшуку кімнати до помешкання повернулася дівчина, яка там проживала.

"Незважаючи на це, він не припинив свої протиправні дії та вчинив напад на 20-річну дівчину, завдавши їй значних тілесних ушкоджень від яких потерпіла померла на місці події", — зазначили у відомстві.

Аби чоловіка не викрили, він замаскував вбивство під самогубство та зник із місця злочину.

За звинуваченням Вінницької обласної прокуратури суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень та призначив найсуворіше покарання — довічне позбавлення волі. Нині вирок не набрав законної сили.

Раніше стало відомо, що в одеському гуртожитку вбили чоловіка. Його тіло виявили на сходах.

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