Вбив двох дітей коханої: як на Закарпатті покарали чоловіка за розправу з родиною

На суді чоловік лише частково визнав провину.

У Закарпатській області до довічного позбавлення волі засудили чоловіка, який на Святвечір 2021 року вбив двох дітей та травмував їхню матір.

Про це повідомляє прокуратура Закарпатської області.

Трагедія сталась у Тячеві 6 січня 2021 року. Там в одному із закладів підозрюваний посварився зі своєю коханою. Тоді віндо смерті побив її 9-річну доньку та 2-річного сина. Жінка теж отримала травми, проте медикам вдалось її врятувати.

На суді підозрюваний свою провину визнав лише частково, проте слідство довело його вину.

Чоловіку інкримінували закінчений замах на умисне вбивство кількох осіб та вбивство двох малолітніх дітей, вчинене з особливою жорстокістю (ч. 2 ст. 15 п.п. 1, 4 ч. 2 ст. 115, п.п. 1, 2, 4 ч. 2 ст.115 КК України). Суд засудив його до довічного позбавлення волі. Також засуджений повинен сплатити потерпілій 2,4 млн грн.

"За даними прокуратури, чоловік наносив удари своїм жертвам дерев'яною палицею",- повідомила в коментарі для ТСН.ua речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк

Нагадаємо, у Закарпатській області затримали матір та вітчима, яких підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої дитини. Наразі тривають слідчі дії.

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