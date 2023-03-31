Вбив двох дітей на Святвечір: на Закарпатті чоловік отримав довічне ув'язнення

Чоловік свою провину визнав.
32-річного мешканця Закарпаття визнали винним у жорстокому вбивстві двох дітей та засудили до довічного ув’язнення. Інцидент стався на Святвечір 2021 року у Тячеві.
Про це повідомили у пресслужбі Закарпатської обласної прокуратури.
"Чоловік у стані алкогольного сп’яніння розпочав конфлікт зі своєю співмешканкою. Під час суперечки він завдав їй, її 9-річній доньці та 2-річному сину тілесні ушкодження. Діти внаслідок отриманих травм померли на місці інциденту, а жінку вдалося врятувати", — йдеться у повідомленні прокуратури.
На час слідства чоловіка тримали під вартою без можливості внесення застави. У повідомленні обласної прокуратури повідомили, що у судовому засіданні чоловік визнав свою провину частково.
Його засудили до довічного ув'язнення за вбивство вчинене з особливою жорстокістю (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 115 ККУ). Також суд зобов'язав обвинуваченого відшкодувати постраждалій стороні 2,4 млн грн за цивільними позовами.
Нагадаємо, на Львівщині батько вбив сина, який крав гроші на алкоголь.
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