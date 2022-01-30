Вбив і підпалив у магазині: поліцейські затримали чоловіка, який вчинив розправу у Херсонській області

Вбив і підпалив у магазині: поліцейські затримали чоловіка, який вчинив розправу у Херсонській області

Зловмисникові загрожує довічний термін.

Правоохоронці затримали чоловіка, який розправився з охоронцем у селі Стрілкове, підпалив магазин і вкрав гроші, а потім втік до Одеси, де його і спіймали.

Про це повідомили у поліції Херсонської області.

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Вночі підозрюваний потрапив до магазину, де в цей час перебував охоронець і наніс йому 10 ножових поранень. В результаті останній загинув. Підозрюваний викрав сумку з грошима, в якій було 20 тисяч гривень та підпалив приміщення магазину.

Зі слів начальника управління карного розшуку поліції Херсонщини Дениса Каримова, працівники поліції встановили, що близько двох тижнів тому до працівниці магазину приїхав жити з Миколаївської області чоловік, з яким жінка познайомилася в Інтернеті. Однак, за місцем її проживання 39-річний громадянин був відсутній. Оперативники перевірили за інформаційними базами його особисті дані та з’ясували, що чоловік вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

В ході слідчо-розшукових заходів правоохоронці дізналися, що чоловік вранці виїхав до Генічеську, після чого сів у рейсовий автобус до Херсона. А згодом вирушив до Одеси. Разом з управлінням карного розшуку поліції Одещини підозрюваний був затриманий.

Наразі підозрюваний затриманий. Йому повідомлено про підозру у вчиненні трьох тяжких злочинів – умисному вбивстві, розбої та умисному пошкодженні майна. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Затриманому може загрожувати довічне ув’язнення.

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Нагадаємо, у Дніпрі в парку ім. Глоби виявили тіло чоловіка із черепно-мозковою травмою.

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