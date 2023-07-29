Вбив і спалив: на Черніговщині чоловік жорстоко розправився з банкіром (фото)

Поліцейські затримали 51-річного киянина, який у своєму заміському будинку вбив 49-річного товариша та автівкою вивіз тіло до Чернігівської області. Щоб приховати сліди злочину, підозрюваний спалив тіло неподалік кладовища у Козелецькій громаді.

Про всі подробиці повідомляє поліція Чернігівської області.

До поліції Чернігівщини надійшло повідомлення від жительки села Нічогівка Козелецької селищної громади. Жінка виявила біля місцевого кладовища сліди згарища, у якому були кістки та людський череп. Поліцейські виявили людські рештки та речові докази: зокрема сліди взуття та автомобільних коліс.

На місці злочину

"На місці криміналісти встановили, що загиблим був дорослий чоловік. На згарищі виявили залишки взуття 45 розміру. Це стало вагомою зачіпкою у розкритті злочину. Щоб становити особу чоловіка, співробітники кримінального аналізу поліції Чернігівщини відпрацювали повідомлення про всіх зниклих безвісти чоловіків у Чернігівській, Київській, Полтавській областях. Це сотні людей", – сказав очільник відділу кримінального аналізу обласної поліції Іван Андрейченко.

Вилучене направили на проведення експертних досліджень.

"Під час оперативно-розшукових заходів нам вдалося з’ясувати, що вбитий чоловік мешкав у Києві. Востаннє він виходив на зв'язок 12 липня. Про його зникнення до поліції заявила сестра. За підтримки колег із Києва ми встановили коло спілкування вбитого. За фахом він - банкір, останніх кілька років не працював. Раніше був управляючим одного з банків у Києві. Оперативники з’ясували, що напередодні зникнення чоловік відпочивав зі своїм товаришем, після чого зв'язок з ним обірвався", – зазначив начальник кримінальної поліції Чернігівщини Олександр Васильченко.

З його слів, в ніч проти 13 липня у заміському будинку він розпивав алкоголь разом зі своїм товаришем, колишнім банкіром.

"Підозрюваний – директор інвестиційного фонду зі статутним капіталом понад 500 мільйонів гривень. Під час раптово виниклого конфлікту зловмисник схопив поліно і забив ним товариша до смерті. Зрозумівши, що накоїв, вирішив приховати сліди злочину. Для реалізації своїх злочинних планів на ранок він поїхав до магазину, де купив горючі речовини, хімічні засоби тощо. 14 липня затриманий за кермом власного позашляховика вирушив до Чернігівщини. Оперативники з’ясували, що його батько родом із невеликого села Нічогівка, тож підозрюваний добре знав місцевість. Він привіз тіло товариша до місцевого кладовища та спалив його. Після чого повернувся додому", – повідомив деталі злочину Олександр Васильченко.

Чоловіка затримали у порядку статті 615 Кримінального процесуального кодексу України.

Затриманому вже повідомили про підозру у скоєнні злочину, йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, у Житомирі 41-річний місцевий житель зарізав 23-річного військовослужбовця. Трагедія сталася через зауваження чоловікові.

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