Вбив людину, але його одразу "відмазали": у Ялті спалахнув бунт через привілейованого "ополченця"

У тимчасово окупованій Ялті спалахнув бунт після жорстокого вбивства 34-річного чоловіка.
Потерпілого жорстоко зарізали двоє людей. Одним із підозрюваних виявися "ополченець", якого "поліція" одразу ж відпустила.
Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza.
Командир взводу так званої "алупкінської роти спецназу спілки ветеранів зведеного полку народного ополчення Криму" Кирило Гонтаренко, разом із своїм знайомим посеред вулиці жорстоко побили та зарізали 34-річного чоловіка. Потерпілий від отриманих травм помер.
Проте "ополченця" окупаційна "поліція" одразу відпустила, заявивши, що він був лише свідком. Через це жителі Ялти влаштували бунт - вони перекрили дорогу біля так званого "відділку поліції Ялти".
Після бунтів Гонтаренка нібито знову затримали. Підозрюваного у жорстокому вбивстві окупаційна адміністрація місяць тому нагородила "за заслуги".
Нагадаємо, пропагандисти РФ заявили, що самарський і башкирський СОБР у Балаклії потрапили в оточення.
Читайте також:
- РНБО ввела санкції проти 606 високопосадовців РФ: хто вони
- Зомбована армія та народ: ізраїльський асрозвідник в інтерв'ю розповів, проти кого він воює і які російські солдати насправді
- Відсутні частини тіла та багато порізів: РФ передала тіло волонтера з Британії, якого закатували окупанти