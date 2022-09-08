Вбив людину, але його одразу "відмазали": у Ялті спалахнув бунт через привілейованого "ополченця"

У тимчасово окупованій Ялті спалахнув бунт після жорстокого вбивства 34-річного чоловіка.

Потерпілого жорстоко зарізали двоє людей. Одним із підозрюваних виявися "ополченець", якого "поліція" одразу ж відпустила.

Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza.

Командир взводу так званої "алупкінської роти спецназу спілки ветеранів зведеного полку народного ополчення Криму" Кирило Гонтаренко, разом із своїм знайомим посеред вулиці жорстоко побили та зарізали 34-річного чоловіка. Потерпілий від отриманих травм помер.

Проте "ополченця" окупаційна "поліція" одразу відпустила, заявивши, що він був лише свідком. Через це жителі Ялти влаштували бунт - вони перекрили дорогу біля так званого "відділку поліції Ялти".

Фото: Фото з соціальних мереж

Після бунтів Гонтаренка нібито знову затримали. Підозрюваного у жорстокому вбивстві окупаційна адміністрація місяць тому нагородила "за заслуги".

Нагадаємо, пропагандисти РФ заявили, що самарський і башкирський СОБР у Балаклії потрапили в оточення.

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