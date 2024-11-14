Вбив людину ніжкою від стільця: у Вінниці затримано зловмисника

У Вінниці у гуртожитку сталося вбивство. Поліція затримала зловмисника.

Про це повідомили у поліції регіону.

"В одній із кімнат гуртожитку 56-річний потерпілий запросив в гості товариша та його сестру. Під час спільного розпивання алкогольних напоїв між чоловіками виник конфлікт, під час якого 47-річний гість ніжкою від стільця завдав смертельних тілесних ушкоджень господарю. Після цього зловмисник втік. Його розшукали та затримали оперативники відділу поліції № 2 Вінницького райуправління на березі річки в іншому районі міста", - зазначили у відомстві.

Суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого), та призначив йому покарання - 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині чоловік вбив, а тоді спалив тіло односельчанина.

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