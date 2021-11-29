Вбив матір і 8-річну сестру та викинув тіла у колодязь: у Чернівецькій області засудили 22-річного чоловіка

Вбив матір і 8-річну сестру та викинув тіла у колодязь: у Чернівецькій області засудили 22-річного чоловіка

Верховний суд України визнав 22-річного хлопця винним у подвійному вбивстві.

У Чернівецькій області до довічного позбавлення волі засудили 22-річного чоловіка, який вбив свою 40-річну матір та 8-річну сестру.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Слідство встановили, що 22-річний чоловік у вересні 2019 року зарізав свою 40-річну матір та 8-річну сестру. Після цього хлопець викинув їхні тіла у колодязь, а сам втік.

Підозрюваному інкримінували ч. 1 ст. 115, п. 2, п. 9, п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України. Його засудили до довічного позбавлення волі. У листопаді 2021 року Верховний суд України визнав цей вирок справедливим та підтвердив рішення судів попередніх інстанцій.

Читайте також: