Вбив матір і 8-річну сестру та викинув тіла у колодязь: у Чернівецькій області засудили 22-річного чоловіка

Верховний суд України визнав 22-річного хлопця винним у подвійному вбивстві.
У Чернівецькій області до довічного позбавлення волі засудили 22-річного чоловіка, який вбив свою 40-річну матір та 8-річну сестру.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Слідство встановили, що 22-річний чоловік у вересні 2019 року зарізав свою 40-річну матір та 8-річну сестру. Після цього хлопець викинув їхні тіла у колодязь, а сам втік.
Підозрюваному інкримінували ч. 1 ст. 115, п. 2, п. 9, п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України. Його засудили до довічного позбавлення волі. У листопаді 2021 року Верховний суд України визнав цей вирок справедливим та підтвердив рішення судів попередніх інстанцій.
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