Вбив матір, вітчима, 10-річну сестру і перехожого, бо "вселився Люцифер": що відомо про трагедію у Харкові

Хлопець вбив родину та 52-річного перехожого.
У Харкові 20-річний хлопець вбив свою 10-річну сестру, матір та вітчима. Після цього він вчинив ДТП та на смерть збив 52-річного перехожого. Злочини молодик пояснив тим, що у нього "вселився Люцифер".
Про це повідомляє прокуратура Харківської області.
Хлопець зарізав усю свою родину, серед жертв - 10-річна дівчинка
Трагедія сталась 16 липня у квартирі на вулиці Метробудівників у Харкові. Там 20-річний хлопець вбив свою 10-річну сестру, матір та вітчима. Родичів він зарізав ножем.
Після цього молодик викликав таксі. Погрожуючи водію ножем, він вкрав транспорт і рушив вулицями міста. Біля перехрестя проспекту Героїв Праці та Гвардійців Широнинців 20-річний підозрюваний на пішохідному переході на смерть збив 52-річного чоловіка. Після цього підозрюваного затримали.
Здійснюється досудове розслідування за фактом умисного вбивства трьох осіб, серед яких малолітня дитина (п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України), за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом (ч. 2 ст. 289 КК України) та за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).
Як молодик пояснив свої дії
Голова Нацполіції Харківської області Володимир Тимошко повідомив, що молодик причиною масових вбивств назвав "Люцифера".
"Знову трагедія в нашому місті! Не знаю, як його назвати. Каже, в мене вселився Люцифер", - повідомив правоохоронець у Facebook.
У коментарі "Суспільному" він додав, що молодик міг бути під дією наркотиків.
"Попередньо, є підозра на вживання наркотичних засобів. Більш детально цю інформацію з'ясуємо під час слідства", - сказав Володимир Тимошко.
Нагадаємо, у Харкові затримали 20-річного хлопця, який вкрав авто та вчинив смертельну ДТП. Згодом виявилось, що він вбив всю свою родину - сестру, матір та вітчима.
У патрульні поліції Харківської області додали, що чоловіка затримали у закривавленому одязі та з ножем.
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