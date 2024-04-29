Чоловік жадав помсти 15 років, але вбив не ту: Запоріжжя сколихнув фатальний випадок

У Запоріжжі 21 січня 2024 року стався фатальний випадок. Чоловік застрелив жінку, а потім, побачивши наряд поліції, застрелився сам. Щоб зрозуміти мотиви злочину, слідчим довелося заглибитися в історію, яка почалася ще 1998 року в одній з центральних областей України.

Про інцидент пише РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Жертвою чоловіка стала Світлана Р (імена змінені).

Випадок у лікарні

Чоловік був одружений з Іриною В, яка обіймала посаду голови обласної медико-соціальної експертної комісії, де на той період на посаді головного лікаря медичного центру працювала Олена М. Того ж року лікарку та медсестру Світлану Р. затримують за статтями про шахрайство – нібито вони підробляли підписи для того, щоб один із пацієнтів отримав групу з інвалідності.

Свідком у справі виступила жінка чоловіка. Олена підробила підписи та просила її взяти провину на себе. За це вона пропонувала жінці гроші, проте та відмовилася. На всіх судах, де розглядалася її справа, був присутній Владислав Г.

"2000 року обласний суд виправдав Олену, а медсестру Світлану засудили з випробувальним терміном. Але Олена, незважаючи на виправдувальний вирок, вирішила помститися Ірині. Вона підійшла до будинку Ірини та Владислава і кинула в нього пляшки із запальною сумішшю. Ірина та Владислав вижили. З того часу чоловік уже сам вирішив помститися Олені", - мовиться в повідомленні.

Того ж року чоловік замовив для неї вбивство, яке не вдалося реалізувати. Чоловіки, яких замовив Владислав, були напідпитку і пристрій здетонував раніше, ніж Олена вийшла з дому. Вони не лише не змогли вбити жінку, а й постраждали самі.

"Правоохоронці затримали їх, і Владислава як замовника. Чоловік свою провину не визнав. 2002 року його засудили на 10 років в'язниці, його спільники отримали по 8 років. Під час суду проти Владислава свідчила медсестра Світлана. Вона стверджувала, що чоловік неодноразово загрожував Олені", - розповідається у повідомленні.

План помсти

Владислав вийшов з в'язниці 2008 року. Приблизно у вересні 2023 року Владислав обдзвонив усі медичні заклади Запоріжжя та дізнався, що Світлана працює в одному з них.

21 січня Владислав приїхав до району лікарні на таксі, сказав водієві, що йому треба щось передати, та попросив його почекати за рогом. Через деякий час чоловік повернувся в машину і таксист відвіз його до сквера, де він, сівши на лаву, почав чекати на свою жертву. Для конспірації Владислав одягнув військову форму.

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Чоловік у сквері наздогнав жертву та вистрілив у неї – спочатку у спину, а потім контрольним у голову. Після вбивства він забрав у неї телефон і сів на лаву неподалік. За кілька хвилин на місце події прибули працівники поліції. Коли Владислав їх побачив, він вистрілив собі у голову.

Жертвою виявилася не та

Слідчі з'ясували один важливий факт – вбита жінка все життя жила в Запоріжжі, ніколи не приїжджала до міста, в якому беруть початок події минулих років, і, тим більше, ніколи не була однією з дійових осіб тієї багаторічної драми, яка розгорталася у Владислава та його оточення.

Чоловік, 15 років плануючи помсту, шукав жінку, чиє прізвище та ініціали повністю збігаються з медсестрою, яка колись давала проти нього свідчення. І, орієнтуючись тільки на цей факт, він знайшов, вистежив і вбив зовсім іншу людину.

Водночас Світлана, яку він шукав, ще 2002 року вийшла заміж та взяла прізвище свого чоловіка.

Нагадаємо, Печерський райсуд столиці обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві 16-річного підлітка на станції фунікулера в Києві.