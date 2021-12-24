Вбив однорічну доньку і хотів затовкти до смерті сина: на Чернігівщині батька засудили до довічного ув'язнення

Вбив однорічну доньку і хотів затовкти до смерті сина: на Чернігівщині батька засудили до довічного ув'язнення

Чоловік з особливою жорстокістю вбив одну дитину і переламав кістки дворічному сину.

У Чернігівській області мешканця колишнього Щорського району засудили до довічного ув'язнення за вбивство малолітньої доньки та замах на вбивство 2-річно сина.

Також читайте У Хмельницькій області чоловік у гостях жорстоко вбив свою 26-річну дружину

Про це у четвер, 23 грудня, повідомила пресслужба Чернігівська обласна прокуратура.

Прокурор у суді довів, що чоловік в жовтні 2015 року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, з особливою жорстокістю вбив свою 11-місячну доньку і намагався вбити 2-річного сина.

Як повідомляє "Високий Валй" з посиланням на речника облансої прокуратури Валерія Литовченка, п'яний чоловік ударив немовля головою об ганок свого будинку. Від тяжких дитина померла.

Після цього душогуб намагався вбити 2-річного сина – бив його руками і ногами, спричинивши переломи кінцівок.

"Непритомного кинув замерзати на вулиці. На щастя, важкопораненого знайшла матір і його врятували медики. У суді обвинувачений заперечував свою вину, подавав апеляційні скарги", - зазначив Валерій Литовченко.

Впродовж 6 років ювенальні прокурори у судах різних інстанцій доводили вину обвинуваченого. Зрештою Апеляційний суд Чернігівської області визнав його винним та призначив покарання у виді довічного позбавлення волі.

У Львівській області чоловік вбив вагітну дружину на очах у 10-річної доньки | Новини України

Читайте також: