Вбив однорічну доньку і хотів затовкти до смерті сина: на Чернігівщині батька засудили до довічного ув'язнення

Чоловік з особливою жорстокістю вбив одну дитину і переламав кістки дворічному сину.
У Чернігівській області мешканця колишнього Щорського району засудили до довічного ув'язнення за вбивство малолітньої доньки та замах на вбивство 2-річно сина.
Про це у четвер, 23 грудня, повідомила пресслужба Чернігівська обласна прокуратура.
Прокурор у суді довів, що чоловік в жовтні 2015 року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, з особливою жорстокістю вбив свою 11-місячну доньку і намагався вбити 2-річного сина.
Як повідомляє "Високий Валй" з посиланням на речника облансої прокуратури Валерія Литовченка, п'яний чоловік ударив немовля головою об ганок свого будинку. Від тяжких дитина померла.
Після цього душогуб намагався вбити 2-річного сина – бив його руками і ногами, спричинивши переломи кінцівок.
"Непритомного кинув замерзати на вулиці. На щастя, важкопораненого знайшла матір і його врятували медики. У суді обвинувачений заперечував свою вину, подавав апеляційні скарги", - зазначив Валерій Литовченко.
Впродовж 6 років ювенальні прокурори у судах різних інстанцій доводили вину обвинуваченого. Зрештою Апеляційний суд Чернігівської області визнав його винним та призначив покарання у виді довічного позбавлення волі.
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