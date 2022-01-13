Вбив перехожого через татуювання: в Одесі судитимуть нацгвардійця

Вбив перехожого через татуювання: в Одесі судитимуть нацгвардійця

Постраждалий помер у реанімації.

В Одесі до суду направлено обвинувальний акт щодо військовослужбовця та його знайомого, які вбили перехожого за татуювання.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.

Встановлено, що в ніч проти 18.07.2021 військовослужбовець, перебуваючи у місті Одеса, разом зі своїм знайомим розпивали алкогольні напої.

Як встановило слідство, чоловіки почали чіпляти до перехожого через наявність у нього татуювання. Чоловіки побили його руками та ногами. Потерпілий помер у реанімаційному відділенні міської лікарні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі слідчого відділу (з дислокацією у м. Одеса) ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві.

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