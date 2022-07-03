Вбив сокирою собаку і пилкою розпиляв 5 її цуценят: під Одесою 19-річний хлопець помстився сусідці

В Одеській області місцевий житель жорстоко вбив 6 тварин.
Все через те, що він прийшов до сусідки позичити грошей, а та йому їх не дала.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Одеській області.
До поліції звернулася жителька Тарутинської громади і повідомила, що невідомий жорстоко вбив її домашніх улюбленців. Вже за кілька годин правоохоронці встановили причетну до злочину особу – 19-річного односельця потерпілої.
З'ясувалося, що шкуродер напередодні навідався до сусідки позичити грошей. Та йому відмовила, тож 19-річний хлопець вирішив помститися жінці. Вночі він прийшов до обійстя потерпілої, якої вдома не виявилося, знайшов у дворі сокиру і вбив нею собаку, а потім заздалегідь підготовленою будівельною пилкою і п’ятьох її цуценят.
"Знаряддя злочину поліцейські вилучили, а тіла тварин направили на експертизу. Правопорушник скоєне не заперечував. Молодикові інкримінують жорстоке поводження, вчинене з особливою жорстокістю щодо двох і більше тварин за частиною 3 статті 299 Кримінального кодексу України. Згідно з нею, зловмиснику загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі", - прокоментувала начальниця відділення № 2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Олена Узун-Куртогло.
Нагадаємо, мешканця села Слобідка-Рихтівська Хмельницької області засудили до восьми років ув’язнення за вбивство 26-річної дружини у компанії друзів.
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