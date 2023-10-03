Вбив співмешканку та неодноразово ґвалтував трьох її синів: у Дніпрі судитимуть чоловіка

На момент початку вчинення злочинів дітям було 11, 13 і 16 років.

У Дніпрі судитимуть чоловіка, який забив до смерті співмешканку та неодноразово ґвалтував трьох її синів.

Про це розповіли у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

За інформацією слідства, у червні 2023 року між чоловіком та співмешканкою виник побутовий конфлікт. Чоловік завдав жінці численні удари по голові, тулубу і кінцівках. Від отриманих травм вона померла.

Уже після затримання стало відомо про раніше скоєні чоловіком жахливі злочини. Як виявилося, зловмисник протягом 2 років, погрожуючи фізичною розправою, ґвалтував трьох синів співмешканки за її відсутності.

На момент початку вчинення злочинів дітям було 11, 13 і 16 років.

"За результатами слідчих заходів і допиту хлопчиків із використанням методики "Зелена кімната", яка ґрунтується на міжнародних стандартах поводження з неповнолітніми, інформація щодо вчинення протиправних дій чоловіка підтвердилася", – зазначили у прокуратурі.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі батько регулярно ґвалтував рідну доньку. На момент початку скоєння протиправних дій дитині було 10 років.

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