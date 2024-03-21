Вбив сусіда та закопав на власному городі: на Житомирщині чоловік вчинив страшний злочин 

Зловмисник визнав свою провину в суді та розповів власну версію.

У Житомирській області місцевого жителя визнано винним у скоєнні вбивства. Його засуджено до 14 років позбавлення волі та відшкодування потерпілим понад 400 тисяч грн заподіяної шкоди.

Про це повідомили в Житомирській обласній прокуратурі.

Прокурор у суді довів, що 45-річний житель Бердичівського району скоїв жорстоке вбивство свого сусіда.

"Чоловіки вживали алкогольні напої під час зустрічі. Згодом між ними виник конфлікт, під час якого господар накинувся на сусіда спершу з кулаками, а потім вдарив ножем та схопив за шию і задушив", — йдеться у повідомленні.

Приховували вбивство разом з приятелем (щодо нього за ч. 1 ст. 396 КК України — приховування злочину — справу розглядає суд). Тіло потерпілого, аби не розбудити матір, яка спала у сусідній кімнаті будинку, викинули у двір через вікно. Потім, відрубавши ноги, щоб тулуб помістився у яму, закопали його на своєму городі.

Обвинувачений на суді провину визнав частково та розповів свою версію. Мовляв, йому здалося, що "на нього напав недоброзичливець з Москви (чоловік раніше перебував там на заробітках), тому він його ліквідував".

Раніше стало відомо, що 19-річна дівчина під час сварки зарізала свою родичку.

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